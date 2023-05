Roma-Smalling, rinnovo a un passo: l’indizio non lascia dubbi 

La Roma sta blindando Smalling: l’inglese non andrà all’Inter ma resterà ancora in giallorosso. L’indizio social non lascia dubbi

Smalling è tra i giocatori più importanti per Mourinho. Il centrale inglese al momento è fuori per infortunio e la Roma ha risentito della sua assenze nelle ultime sfide di campionato. Infatti in Serie A i giallorossi hanno perso punti con Milan, Monza, Atalanta e Inter. Si fanno pagare le fatiche d’Europa, ma l’obiettivo è vincere l’Europa League. La stagione della Roma è stata piena di alti e bassi in campionato dove sono arrivate diverse sconfitte contro le big. Discorso completamente opposto in campo internazionale dove dopo aver superato il girone con qualche difficoltà i giallorossi sono arrivati fino alla semifinale contro il Bayer Leverkusen.

I tifosi sognano il secondo trofeo stagionale. L’anno scorso Mourinho ha portato entusiasmo con la Conference e vuole dare il meglio nel suo terreno di caccia ideale. José inoltre ha spento tutte le polemiche sul suo futuro: “PSG? Se mi hanno cercato non mi hanno trovato”. Il portoghese vuole restare alla Roma, ma aspetta ancora un incontro con i Friedkin. Vorrebbe garanzie sul futuro e intanto arriva una bella notizia. Smalling è a un passo dal rinnovo del contratto.

Smalling-Roma: il rinnovo è a un passo

Il matrimonio tra la Roma e Smalling continuerà per altre due stagioni. Il centrale inglese ha raggiunto l’accordo col club e firmerà fino al 2025. L’agente ha lasciato un indizio importante sui social, infatti ha pubblicato delle storie nella capitale. È stato prima all’Olimpico per vedere la partita col Bayer e poi a Trigoria. Proprio nel quartier generale dei giallorossi ha discusso gli ultimi dettagli del prolungamento e nei prossimo giorni è atteso l’annuncio ufficiale. L’ex Manchester è un pilastro della squadra e si trova benissimo a Roma. Dopo una stagione piena di infortuni ha trovato continuità.

Al momento è fuori per uno stop muscolare, ma è in netto miglioramento e a breve tornerà in campo. Mou lo vuole per l’ultimo tour de force ed è contento della sua permanenza. Oltre lui ha firmato anche il rinnovo Matic. Il serbo arrivato in estate ha conquistato il centrocampo. Manca solo il prolungamento di Dybala che servirà per eliminare la clausola rescissoria presente nel contratto. Sono giorni caldissimi a Trigoria sia per l’Europa League che per progettare la prossima stagione. Manca poco al mercato e Pinto deve consegnare una squadra all’altezza di José Mourinho.