Dopo la rottura si propone all’Inter: che beffa per il club!

L’Inter di Simone Inzaghi sta chiudendo la stagione nel migliore dei modi. Il club nerazzurro è in ottima forma.

In questa ultima parte della stagione le cose in casa Inter sono cambiate. Il club nerazzurro ha inanellato una serie di risultati positivi ed ha avvicinato anche la qualificazione Champions League. Manca solo l’ufficialità e poi il club milanese potrà conquistare definitivamente il pass per raggiungere le prime quattro in Italia. Dopo tante critiche finalmente Inzaghi può esultare per le prime soddisfazioni. Il club milanese offre bel gioco e spettacolo ed ha ritrovato finalmente anche Romelu Lukaku, attaccante belga che aveva faticato finora in questa stagione.

Il club milanese, dopo le polemiche per la lotta al titolo di Serie A sfumata troppo presto, è tornato a vincere e convincere. Nell’ultima prova di campionato i nerazzurri hanno battuto 4 a 2 il Sassuolo in una delle consuete prove da ‘Pazza Inter’. Bella, sregolata e da batticuore come è spesso capitato in passato, ora Inzaghi sembra finalmente aver trovato la quadra. L’Inter era avanti 3 a 0, poi il Sassuolo ha reagito con due reti in pochi minuti ed è stato sempre Lukaku a chiudere la pratica al novantesimo minuto.

Il club nerazzurro non pensa solo campo, ma anche al mercato. L’ad nerazzurro Beppe Marotta è costantemente attivo a caccia delle opzioni più interessanti sul calciomercato, soprattutto quelle a parametro zero. Nelle ultime ore si è proposto un giovane talento, uno dei calciatori più interessanti sul panorama internazionale. Parliamo del giovanissimo talento della Lazio Luka Romero, calciatore nato nel Novembre 2004, un calciatore con condizioni contrattuali molto interessanti.

Inter, la Lazio può perdere Romero

Romero è in scadenza di contratto e al momento non ha trovato alcun accordo per il rinnovo con la Lazio. Il principale problema riguarda le alte commissioni richieste dall’agente e la Lazio al momento appare molto distante. L’Inter è interessata, ma la questioni commissioni è da rivedere anche per il club nerazzurro. La società studia il baby colpo a parametro zero.

Cresciuto nelle giovanili del Maiorca, Romero veniva considerato da alcuni addirittura come l’erede di Lionel Messi, ma nella Lazio ha faticato ad esplodere. Luka ha segnato il primo gol in Serie A lo scorso Novembre, nell’1 a 0 casalingo contro il Monza. Record di precocità ed un calciatore che ancora oggi è giovanissimo, ma ora sia i tifosi che soprattutto Luka e il suo staff attende di giocare di più.