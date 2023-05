Rinascita giallorossa e sfida all’Inter: la Juve c’è

Inter e Juventus sono entrate nella settimana decisiva della propria stagione. I nerazzurri sono attesti dal derby di ritorno contro il Milan, mentre i bianconeri saranno impegnati in Spagna contro il Siviglia.

La squadra di Simone Inzaghi è forte della grande vittoria dell’andata per 0-2, mentre la Juventus ripartirà dall’1-1 di Torino ottenuto in extremis grazie alla rete di Gatti. Nonostante questo, però, le due società stanno lavorando per il futuro.

Il reparto che i due club hanno necessità di rinforzare è la difesa, visti i numero addii. L’Inter, oltre a Milan Skriniar promesso sposo del Paris Saint Germain, può salutare anche Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. L’olandese, in scadenza a giugno, sta valutando se proseguire la propria avventura con la maglia nerazzurra, mentre per Francesco Acerbi la società dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo dalla Lazio.

La situazione della Juventus è molto simile. Alex Sandro e Juan Cuadrado, infatti, salvo clamorose sorprese lasceranno Torino per via della scadenza del contratto. In forte dubbio c’è anche Leonardo Bonucci che, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, può lasciare i bianconeri con un anno di anticipo. Le due società, hanno già individuato un possibile tassello da regalare ai rispettivi allenatori.

Possibile permanenza in Italia per Umtiti, il Barcellona lo cede: la Juventus sfida Inter e Roma

Il calciatore individuato dalle due società per rinforzare il proprio reparto difensivo è Samuel Umtiti, francese classe 1993 del Barcellona oggi in prestito al Lecce.

Umtiti è rinato in Puglia, dove si è reso protagonista di ventidue presenze. I salentini vorrebbero trattenerlo, ma i costi sono proibitivi per il club giallorosso. Proprio per questo, il ragazzo si appresta a fare ritorno a Barcellona, anche se la sua permanenza in Spagna può essere molto breve. Juventus e Inter, infatti, ci stanno seriamente pensando, in modo da regalare un tassello importante ai rispettivi allenatori. Ad intrigare le due società è il costo del cartellino, viste le richieste non troppo esose da parte del club catalano.

Sul classe 1993, però, ha messo prepotentemente gli occhi anche la Roma, alla ricerca di rinforzi importanti da regalare a José Mourinho. I giallorossi in estate potrebbero cedere il brasiliano Roger Ibanez, che non ha convinto pienamente in questa stagione. Qualora ciò si verificasse la dirigenza capitolina può avviare i contatti con il Barca, per regalare un rinforzo dalla grande esperienza europea allo special one. Per Samuel Umititi, la permanenza in Italia pare prendere sempre più piede. Le tre big nostrane sono pronte a sfidarsi, con il Barcellona che aspetta solamente l’offerta giusta per dare il definitivo via libera alla cessione.