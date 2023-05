Totti-Ilary nuova polemica: annuncio a sorpresa

Ormai sono diventati i protagonisti indiscussi dei siti di gossip: la telenovela tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce di una nuova puntata

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi si è conclusa ormai da tempo ma l’ex coppia non smette di far parlare di sé. Dalle frecciatine della showgirl in diretta televisiva alla prima partita all’Olimpico dell’ex giallorosso e della nuova compagna: la conduttrice e il Pupone ancora al centro dell’attenzione del pubblico.

Si aggiunge una nuova puntata alla telenovela tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una persona vicino al capitano della Roma aveva provato a dissuaderlo dal compiere un gesto iconico: l’annuncio.



Francesco Totti e Ilary Blasi: dal grande amore alla nuova vita della showgirl e del Pupone

L’inizio della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra quella di una favola: lui la vede in tv, lei faceva la valletta a Passaparola, e resta incantato. Vuole sposarla. Riesce ad ottenere il suo numero, la corteggia, le dedica un gol esultando con una maglietta con la scritta “6 unica”. Il Pupone conquista il cuore della showgirl. Si sposano. Dall’unione nascono tre figli. Il pubblico li percepisce come una coppia perfetta.

I gesti d’amore non mancano. I due decidono di tatuarsi le loro iniziali. Una scelta per sancire l’eternità della loro unione. La conduttrice sceglie di farsi tatuare FI sull’avambraccio sinistro mentre il capitano dei giallorossi sfoggia sul quello destro IF. Tuttavia, non è l’unico riferimento a Ilary. Sul braccio sinistro è possibile leggere anche il secondo nome della showgirl, ossia Stephany.

Ciononostante, quella che sembrava una storia destinata a durare in eterno giunge alla conclusione. I due prendono strade diverse: Totti lascia l’Eur per trasferirsi a Roma Nord con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, Ilary resta nella loro vecchia casa coi figli ma va avanti con la sua vita. Non solo lavoro, dalla Germania giunge un nuovo amore per la showgirl: si tratta di Bastian Muller, anche egli calciatore.

Lontani, dunque, i giorni in cui l’amore tra Ilary e Francesco Totti scaldava il cuore dei più romantici. La passione non è stata eterna. Tuttavia, ha lasciato il segno sulla loro pelle. Negli ultimi giorni il tatuatore di Francesco Totti e Ilary Blasi, Francesco Cinti Piredda, ha rivelato un interessante retroscena. Difatti, il professionista, che ha uno studio a Testaccio, ha confessato di aver provato a dissuadere il Pupone dal tatuarsi le iniziali della showgirl. Tuttavia, il Pupone fu inamovibile…Chissà se oggi l’ex capitano dei giallorossi si sia pentito di non averlo ascoltato.