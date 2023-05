Juve, che beffa: ecco un “acquisto” indesiderato dai tifosi

La Juve prepara gli investimenti per la prossima stagione, ma nel frattempo la prima novità di mercato non può che scontentare molti tifosi.

È già partita la protesta sui social tra gli utenti di fede bianconera. In una stagione già molto deludente per i risultati in campo e per lo spettro delle sentenze della giustizia sportiva, un’altra brutta notizia non era proprio quel che ci voleva. L’ultima news di calciomercato ha infatti scontentato diversi sostenitori della Juventus, che si ritrovano con un giocatore nel quale, com’è noto, non ripongono grande fiducia. Una situazione decisamente poco piacevole, ma che ha diverse ragioni, e da cui si potrebbe ancora trarre qualcosa di buono.

Stiamo parlando di quanto rivelato di recente dalla ‘Gazzetta dello Sport’ in merito alle strategie di mercato della Juventus. Non tanto per quanto riguarda le new entry, ma piuttosto in merito alle conferme. Se Bonucci ha annunciato il ritiro al termine della prossima stagione, resterà alla Juve per un altro anno anche un altro difensore molto criticato di recente. Parliamo del brasiliano Alex Sandro. Il giocatore ha infatti fatto valere una clausola del suo contratto che prevede un rinnovo annuale automatico.

Non una novità, visto che la stessa cosa aveva già fatto nel 2022 Cuadrado. Con 36 presenze totali in stagione, il mancino ex Porto ha superato la percentuale di partite necessarie per poter attivare la clausola. Resterà dunque in bianconero fino al 2024, percependo uno stipendio da 6 milioni di euro l’anno. Tanti quanti Di Maria, che ne fanno il settimo giocatore più pagato della rosa. Molti tifosi bianconeri ritengono che sia una cifra troppo alta per Alex Sandro, ma c’è un lato positivo da considerare.

Un altro anno di Alex Sandro alla Juve: delusione dei tifosi, ma la scelta è saggia

È fuori discussione che, soprattutto nelle ultime due o tre stagioni, il rendimento di Alex Sandro sia calato molto, e che non giustifichi 6 milioni l’anno d’ingaggio. Ma bisogna considerare anche i vantaggi di questo rinnovo automatico, soprattutto in termini di rosa. La Juve subirà quasi certamente un rinnovamento in estate, che potrebbe coinvolgere anche l’allenatore. Con tanti cambiamenti, cercare di trattenere qualche elemento d’esperienza e di lunga permanenza nel club potrebbe essere importante. In questo modo si darà continuità, facilitando i nuovi inserimenti.

Con De Sciglio fuori 8 mesi, Bonucci all’ultima stagione, Rugani che non sempre dà affidamento e Cuadrado svincolato, la difesa della Juventus rischia di essere un problema. In estate, il club dovrà fare grossi investimenti per rinforzare questo settore, e trattenere una stagione in più Alex Sandro aiuterà a limitare le spese. Il brasiliano, poi, potrà fare da spalla a un giovane come Cambiaso, che probabilmente tornerà dal prestito al Bologna e potrà crescere al fianco dell’ex Porto.

In ultimo, va aggiunto che il rendimento del terzino sinistro della Juve è migliorato negli ultimi mesi, quando Allegri ha deciso di adattarlo a braccetto mancino nella difesa a tre. A 32 anni, Alex Sandro potrebbe aver trovato un nuovo ruolo, e magari con un’impostazione tattica differente, in futuro potrebbe pure rivelarsi una pedina preziosa per la Juventus.