Juve, Cuadrado sbotta: “Troppi episodi contro di noi, c’è rabbia. A questi livelli…”

La Juventus non è andata oltre il pareggio al Dall’Ara contro il Bologna: Cuadrado, dopo Allegri, ha parlato nel post-partita di cosa non gli è andato giù.

Il Bologna ha alzato il muro e non ha permesso alla Juventus, approdata al Dall’Ara, di andare oltre il pareggio di 1-1. Orsolini per i rossoblù, Milik per i bianconeri. La Juve non ha così approfittato fino in fondo della sconfitta della Lazio in casa dell’Inter. Ma Juan Cuadrado, che ha parlato nel post-partita dopo Allegri, ha mostrato tutto il proprio disappunto.

Nel post-partita di Bologna-Juventus hanno quindi parlato, sponda banconiera, prima Massimiliano Allegri e poi Juan Cuadrado. Il giocatore ha mostrato tutto il proprio dispiacere per un match non vinto dalla sua squadra.

Ma ha poi reso noto anche tutto il suo disappunto per quanto avvenuto in occasione del rigore poi concesso al Bologna e trasformato in rete da Riccardo Orsolini. Il giocatore della Juventus ha perciò parlato senza peli sulla lingua in diretta a ‘DAZN’.

Bologna-Juventus, Cuadrado non ci sta e sbotta in diretta: “Contro tutto e tutti. C’è un po’ di rabbia”

Così Juan Cuadrado ha allora parlato ai microfoni di ‘DAZN’ al termine di Bologna-Juventus: “C’è un po’ di rammarico, abbiamo creato tante occasioni, ma alla fine non siamo stati letali nell’area di rigore. Dobbiamo combattere fino alla fine. A volte preparai le partite e vai sotto. Corsa Champions? Mancano tante partite, dobbiamo dare il meglio di noi stessi”. Ma poi anche parole di polemica da parte del colombiano.

E poi appunto la polemica da parte di Cuadrado: “C’è un po’ di rabbia perché a questi livelli non può non funzionare il monitor. Prima c’era stato un fallo chiarissimo, se non vai a guardarlo rovini il lavoro che facciamo sul campo. Ci sono stati troppi episodi su di noi, ma cerchiamo di andare avanti. La stagione è stata abbastanza difficile, ma stiamo cercando di andare avanti. Questa è la forza della Juve, andare contro tutto e tutti“.