Il Napoli torna a vincere e stende l’Inter: che tripudio per Di Lorenzo!

Ritorno alla vittoria dopo la pesante debacle contro il Monza. Per il Napoli è arrivato il successo contro l’Inter, decisivo Di Lorenzo!

Il Napoli Campione d’Italia tiene botta e si conferma anche contro una delle squadre meglio attrezzate della nostra Serie A. L’Inter arrivava a Fuorigrotta con la necessità di portare a casa i tre punti visto il traffico formatosi a ridosso della zona Champions. Rientrare tra le prime quattro della classifica rappresenta un obiettivo essenziale per il club, al netto della finale di Champions da giocare contro il Manchester City ed ovviamente quella di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Eppure, sulla squadra di Simone Inzaghi pesava la partita giocata contro il Milan in settimana ed una stanchezza mentale che si è concretizzata in un match giocato sottotono dai ragazzi in maglia nerazzurra. Già nel primo tempo il Napoli ha legittimato il risultato finale, con la squadra di Spalletti che ha trovato le giuste trame per riuscire a tenere sotto scacco la squadra avversaria. Poi la ripresa che ha sancito la vittoria finale in un clima incandescente allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli trova la vittoria: Anguissa decide contro l’Inter

L’episodio che ha ovviamente stroncato le gambe dei nerazzurri ed indirizzato la partita si è palesato nel primo tempo. Fallo a centrocampo di Gagliardini e arbitro che non ha avuto dubbi: doppio giallo, espulsione ed Inter in dieci uomini per praticamente tutto il secondo tempo. Un’inferiorità numerica che si è tramutata sul campo in un dominio praticamente totale della squadra azzurra, che ha saputo tenere testa agli avversari con tutta la personalità mostrata nel corso del campionato.

Napoli che nella ripresa ha trovato il gol che ha aperto i giochi. Firma di Zambo Anguissa, come detto, andato già vicino al gol nel primo tempo in almeno due occasioni. Partita che sembrava dovesse andare in una direzione ben precisa, fino al gol di Lukaku poco dopo l’80esimo minuto ha rimesso tutto in parità.

Napoli che non ha mollato la presa anche dopo il pareggio, con la spinta del Maradona decisiva per arrivare all’epilogo da sogno per il pubblico presente a Fuorigrotta: un gol fantastico di Giovanni Di Lorenzo, capitano che oggi all’ombra del Vesuvio ringraziano per quanto fatto durante questa stagione, ed oggi anche per il gol che ha steso l’Inter. A chiudere la partita, poi, la prima rete stagionale di Gianluca Gaetano. A Napoli si canta ancora e lo si farà almeno fino al 4 giugno ed anche oltre.