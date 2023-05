Juve, è già dopo-Bonucci: c’è un nome che farà discutere

In casa Juve già si programma la prossima stagione. Il club bianconero è al lavoro, in particolare, su un determinato reparto.

La stagione della Juventus non è andata come tutti si aspettavano. Nonostante una campagna acquisti di primo piano e una squadra molto competitiva, la formazione bianconera ha totalmente deluso le attese.

Per il secondo anno consecutivo la Juve ha cosi terminato la stagione senza vincere nessun titolo. Da Allegri ai problemi infortuni senza dimenticare le beghe legate alle vicende giudiziarie, il club bianconero non è mai stato realmente in lotta per il titolo, ma ha dovuto perlopiù combattere con i ‘fantasmi giudiziari’ e infortuni che hanno fermato alcune delle sue principali stelle. I tifosi si attendevano ben altro ed Allegri è ritenuto da molti come uno dei principali responsabili.

Ma, come si suol dire spesso, alla fine sono i calciatori a scendere in campo e nessuno è quindi esente da colpe. Uno dei reparti più criticati in casa bianconera è quello difensivo dove il solo Szczesny è forse quello che ha convinto di più. Nessuno è riuscito a compensare la partenza di un uomo decisivo come Chiellini e nonostante il grande investimento Bremer non ha mai convinto del tutto. Troppi errori per l’ex Torino e in tanti hanno commentato risentiti una spesa forse eccessiva. Il club bianconero pensa cosi al futuro e valuta l’innesto di un nuovo centrale.

Juve, si guarda ancora in Serie A per la difesa

Con Leonardo Bonucci ormai sempre più vicino al termine della sua carriera (il prossimo dovrebbe essere l’ultimo anno) la formazione bianconera vuole ‘svecchiare’ il reparto ed avrebbe individuato un rinforzo di qualità nell’olandese Perr Schuurs. Ancora in casa Torino e ancora giovani talenti con il centrale che potrebbe ripercorrere le orme in bianconera dell’ex di lusso De Ligt. Un nome che sicuramente non farà piacere ai tifosi granata, stufi di vedere i propri beniamini passare dall’altra parte della città. Allo stesso tempo Urbano Cairo si sfrega ormai le mani.

Dopo l’operazione Bremer ci potrebbe essere un’altra illustre cessione tra le due società rivali, ma di certo non a basso costo. Memore di quelle cifre straordinarie il patron spera nell’asta anche per il giovane olandese e, più volte nelle ultime settimane, si è discusso riguardo la valutazione di Schuurs. Sicuramente non meno di Bremer con il Torino che valuta il roccioso centrale (191 cm per 87 kg) oltre 50 milioni di euro. Numeri da capogiro con la Juve che dovrà nuovamente aprire il portafoglio, se vuole davvero scucire il calciatore ai rivali.