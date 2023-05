Haaland e la passione nascosta: un post svela tutto

L’attaccante norvegese Erling Haaland ancora protagonista. Questa volta il calciatore nordico si mostra fuori dal campo.

Manca sempre meno al termine della stagione e tutti i campionati nazionali stanno volgendo al termine. In Italia il Napoli ha conquistato il titolo con diverse giornate di anticipo e nell’ultima giornata è stato il turno del Manchester City di Pep Guardiola.

I Citizens hanno vinto il titolo prima di scendere in campo, complice la sconfitta dell’Arsenal in casa del Nottingham Forrest. Uno dei protagonisti della stagione è stato Erling Haaland. L’attaccante norvegese ha trascinato i suoi a suon di gol e grandi prestazioni, infrangendo tutti i record della Premier League. Haaland si appresta ora a finire alla grande la stagione, disputerà nei prossimi giorni la finale di Fa Cup e poi il prossimo 10 Giugno ci sarà la finale di Champions League contro l’Inter.

Il bomber nordico è l’incubo dei tifosi nerazzurri, che, sperano, in una giornata difficile in quella data. Intanto nelle ultime ore Haaland è stato protagonista di una curiosa vicenda social, una situazione che ha creato molto scalpore. A volte tutti dimentichiamo che si parla sempre di ragazzi molto giovani e Haaland lo ha dimostrato mediante i social. Mentre gli altri compagni magari festeggiavano la vittoria della Premier Haaland era a casa a giocare ai videogiochi. Una scelta abbastanza inedita per uno dei calciatori più pagati al mondo.

Haaland e il post Instagram

In questi giorni Haaland ha partecipato alla netta vittoria del suo City contro il Real Madrid, sfida conclusa con il risultato di 4 a 0. Il norvegese ha parlato ai microfoni di Sky Sports ed ha rivelato l’inedito modo in cui avrebbe festeggiato nel post gara. Erling, figlio d’arte, ha dichiarato: “Ora andrò a giocare a qualche gioco, ma non dirò quale perchè è troppo imbarazzante”. Successivamente Haaland ha pubblicato una Instagram Stories dove giocava a Minecraft, un videogioco dove si vive in un universo parallelo e si partecipa alla costruzione di nuovi mondi con blocchi cubici 3D che rappresentano i vari materiali del pianeta (terra, sabbia, acqua etc…).

Se per Haaland questa appariva quasi come la normalità in tanti sui social sono rimasti incuriositi da questa scelta. Il calciatore norvegese poteva festeggiare in qualsiasi modo l’ennesimo successo della sua giovanissima carriera, eppure ha preferito restare a casa e viverla come un ragazzino ‘normale’. Una scelta che fa sorridere in un mondo del calcio sempre più ‘imprigionato’ nel denaro. Haaland è un ragazzo normale come tutti gli altri e in fondo ce lo ha ricordato attraverso questo gesto.