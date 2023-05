Candreva è l’uomo in più di Sousa: due record lo confermano

Antonio Candreva è l’uomo in più di Paulo Sousa: le idee del portoghese iniziano a sortire effetto e lo si vede proprio attraverso l’esperto centrocampista italiano.

Match winner della sfida contro l’Atalanta e autore di una grande prodezza tecnica in occasione del gol contro la Roma, a 36 anni Antonio Candreva non conosce giorni di pausa dal talento. Il suo ha letteralmente trascinato la Salernitana, nel corso di questa stagione. Soprattutto da quando il tecnico Paulo Sousa è subentrato a Davide Nicola in panchina, il calciatore di proprietà della Sampdoria è divenuto sempre più protagonista.

Con la matematica salvezza della Salernitana, per la seconda stagione consecutiva in Serie A, anche la permanenza dell’ex Lazio viene confermata. Come da accordi. Una decisione che lo rende felice, anche perché in questo modo resterà nella massima categoria del calcio italiano. I verdetti dell’annata, infatti, hanno sfortunatamente visto sprofondare la Sampdoria.

La rete messa a segno da Antonio Candreva contro la Roma all’Olimpico, sotto gli occhi di José Mourinho, è la sintesi della proposta di Sousa per il calcio granata E al contempo anche dell’importanza di poter contare su un elemento con l’italiano. Lavoro costante, infatti, viene fatto sui tagli. Questi creano profondità e consentono di avanzare. Quando poi in squadra c’è un uomo d’esperienza quale Candreva, è possibile approfittare delle situazioni più pericolose.

Salernitana, è Antonio Candreva il segreto di Paulo Sousa: all’attivo due record

Intervenuto nel post-match di Roma-Salernitana ai microfoni di ‘DAZN’, il concetto è stato ribadito anche da Sousa: “I giallorossi hanno dei centrali molto forti nel gioco aereo. Noi abbiamo lavorato sui tagli. Lassana, che sta divenendo un calciatore molto importante sia negli anticipo che nei passaggi, ha visto Antonio e l’ha servito”. L’induzione del concetto di possesso palla nello sviluppo della manovra sta finalmente dando i suoi frutti.

Antonio Candreva in questo può fare scuola e non a caso. Quando mancano due giornate al termine dell’edizione 2022-23 del campionato di Serie A, conferma due record: il primo l’ha conquistato al 93′ contro l’Atalanta. Insieme a Milinkovic-Savic e Luis Alberto, in qualità di centrocampista, è fra coloro che che nelle ultime quattro stagioni hanno messo a referto almeno cinque gol. Poi, prima di lui, soltanto due centrocampisti avevano segnato in trasferta all’Olimpico sia contro la Lazio che contro la Roma, in una stessa stagionerà, da 20 squadre: Matias Vecino nell’annata 2017-18 e Kakà nell’anno 2007-08.