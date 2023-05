Inter, dopo la Coppa Italia arriva la notte di gala: il sogno è la Champions League

L’Inter ha vinto (anche) la Coppa Italia e ora sogna in grande: Inzaghi e i suoi si preparano per la notte di gala. La Champions League è sempre più vicina.

Prima la Supercoppa Italiana, ora la Coppa Italia: l’Inter è a quota due trofei in questa stagione alquanto strana. Con la corsa Scudetto chiusa praticamente ancora prima che potesse iniziare, i nerazzurri hanno avuto tanti alti e bassi ma non hanno mollato la presa. E i meriti di ciò vanno dati a Simone Inzaghi che, nonostante le tante critiche ricevute, non ha mai mollato. Anzi, si è confermato Re di Coppe. La Fiorentina è stata un avversario che ha dato filo da torcere ma nulla hanno potuto contro la serata magica di Lautaro Martinez. Ora l’Inter, dopo la conquista del secondo trofeo, pensa solo alla notte di gala per eccellenza: quella di Champions League.

Inutile girarci intorno, quella di Champions League (per cui i nerazzurri stanno ancora lottando in campionato con l’obiettivo della qualificazione) sarà la notte più importante per l’Inter. Simone Inzaghi e i suoi non hanno sbagliato in Europa praticamente nulla e sono arrivati, vincendo il Derby contro il Milan di andata e di ritorno in semifinale, all’appuntamento più desiderato da ogni club.

Adesso, con il percorso in campionato ancora da terminare, la testa è già proiettata inevitabilmente alla notte più importante di una stagione. E forse, per più di un calciatore, di una carriera intera. Contro il Manchester City e i suoi giocatori di un altro pianeta sarà difficile. Ma, essendoci arrivati, gli interisti e i nerazzurri di Inzaghi vogliono sognare.

Coppa Italia, l’Inter ne vince un’altra e ora sogna in grande: la finale di Champions League sarà la serata di gala per eccellenza

L’Inter, battendo non senza difficoltà una fiera e instancabile Fiorentina, ha vinto un’altra Coppa Italia. Raggiungendo quota 9 e facendo sì che il trofeo potesse restare nella casa nerazzurra. Sono serviti due super gol di Lautaro Martinez per ribaltare un risultato che stava mettendo in difficoltà la squadra di Simone Inzaghi. E lo stesso argentino, MVP del match, a ‘Mediaset’ ha dichiarato: “Sono emozionato e contentissimo, da un paio di anni stiamo portando trofei a questa grande società e sono molto contento. Volevo alzare un’altra coppa, in questo sport è l’unica cosa che conta”.

Ora l’Inter sogna in grande: una volta arrivata in finale di Champions League, la squadra nerazzurra vuole provarci. Nonostante un fortissimo Manchester City e nonostante un Pep Guardiola che non vuole far altro se non riconquistare quella coppa che non vince da diverso tempo. L’obiettivo è ambizioso, ma il club si prepara alla notte di gala per eccellenza.