Frattesi è pronto per una big: Juve e non solo, asta di mercato

Il futuro del centrocampista del Sassuolo è in bilico, molte le squadre che vorrebbero strapparlo ai neroverdi.

Davide Frattesi è al centro di una vera e propria asta di mercato. Il centrocampista classe 1999 del Sassuolo quest’anno ha segnato ben 7 reti nelle 36 partite disputate, candidandosi ad un posto di rilievo in una big di Serie A. Con il contratto in scadenza nel 2026, il suo valore si aggira intorno ai 22 milioni di euro.

Sono diverse le squadre che hanno mostrato interesse nei confronti del centrocampista, una su tutte la Juventus. Forte dell’ottimo rapporto con il Sassuolo, e dei probabili addi di Rabiot e Paredes, i bianconeri vedono in Frattesi il giusto profilo. Insieme con un probabile rientro di Rovella, i due abbasserebbero notevolmente l’età media del gruppo. Andrebbe inoltre ad affiancare l’ex compagno di squadra Locatelli.

Derby milanese per Davide Frattesi. Sia Inter che Milan vorrebbero strapparlo al Sassuolo. I rossoneri untano su di lui per sostituire l’infortunato a lungo termine Bennacer. I nerazzurri, invece, seguono Frattesi da ormai circa 3 anni. Il percorso europeo dell’Inter, e i conseguenti introiti potrebbero far tirare un sospiro di sollievo alla dirigenza che potrebbe così, spendere qualcosa in più per superare la concorrenza e arrivare al centrocampista del Sassuolo.

All’asta partecipano anche altre due italiane, sempre rivali: si tratta di Roma e Lazio. Frattesi non ha mai nascosto il suo legame con la società giallorossa, che l’estate scorsa era stata molto vicina ad acquistarlo. Oggi, a quanto pare, anche la Lazio vorrebbe portarlo a Roma, con addirittura alcuni giocatori biancocelesti che l’avrebbero contattato per convincerlo a venire alla corte di Lotito.

Frattesi, interesse anche dalla Premier: occhio a De Zerbi

Non solo in Italia sono innamorati di Davide Frattesi. Oltre a Juve, Inter e Milan, Roma e Lazio, anche dalla Premier League pare che siano interessati al giovane centrocampista del Sassuolo.

Il Brighton di Roberto De serbi sarebbe interessata a Frattesi, anche se in modo minore rispetto alle italiane. Il club inglese ha bisogno di rinforzi per la prossima stagione, dopo aver raggiunto lo storico traguardo della conquista in un posto europeo.

Il tecnico italiano alla guida del Brighton ha speso belle parole nei confronti di Frattesi, che ha elogiato il centrocampista sottolineando le sue caratteristiche tecniche, idonee al campionato inglese.

Attenzione quindi alle prossime settimane Il futuro di Davide Frattesi è in bilico, molte squadre lo vogliono, ma quale sarà la scelta migliore lo sa solo lui.