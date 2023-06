Mancini alla vigilia di Spagna-Italia: “Ballottaggio Immobile-Retegui? Entrambi…”

L’Italia domani sera se la vedrà con la Spagna in Nations League e gli azzurri hanno lavorato con Mancini a Coverciano. Le sue parole in conferenza stampa.

L’Italia domani sera scenderà in campo contro la Spagna in Nations League. Roberto Mancini ha dovuto rinunciare ad Alessandro Bastoni colpito dalla febbre ma sta continuando a lavorare con i suoi per capire chi schierare titolare in campo. Quest’oggi ha anche parlato in conferenza stampa.

L’Italia affronterà la Spagna domani sera per le semifinali della Final Four di Nations League. Roberto Mancini ha lavorato con gli azzurri a Coverciano, anche con gli interisti che sono arrivati qualche giorno dopo rispetto agli altri perché impegnati con la finale di Champions League. Solo quest’oggi ha dato forfait Bastoni per una sindrome influenzale ed è stato sostituito da Buongiorno.

Il CT azzurro sta ragionando sulla formazione da schierare titolare. Secondo le ultime di ‘Sky Sport’ la probabile dovrebbe essere questa. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Raspadori. Anche Ciro Immobile resta in ballottaggio con Mateo Retegui.

Italia, Mancini in conferenza: “Il primo obiettivo è uno. Ballottaggio Retegui-Immobile? Giocheranno entrambi”

Roberto Mancini, alla vigilia della sfida tra la Spagna e l’Italia, ha parlato così in conferenza stampa: “Il primo obiettivo è vincere con la Spagna, poi vedremo il resto. Ci sono momenti in cui la Spagna ha dominato, magari quest’anno ha avuto più difficoltà, ma credo che la qualità e la mole di giocatori, che noi non abbiamo, gli permetta di proporre lo stesso livello di calcio. Loro praticano tutto ciò che vediamo da diversi anni, è sempre difficile affrontare la Spagna e noi dovremo essere bravi a vincere questa partita”.

“Intanto – ha continuato il CT azzurro – pensiamo a domani. Ciro (Immobile, ndr.) da dopo l’Europeo ha avuto problemi fisici come tanti altri. Ora sta bene fisicamente, siamo felici che sia qua perché è importante per noi sia come calciatore che come uomo. Il resto lo vedremo. Sia lui sia Mateo Retegui giocheranno in queste due partite”.