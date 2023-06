Juventus, Milik a un passo: trattative in corso per Zaniolo

La Juventus sta facendo la quadra tra le operazioni in entrata e quelle in uscita sul mercato: le ultime novità su Milik e Zaniolo.

La Juventus sta ragionando e lavorando in ottica calciomercato consapevole del fatto che bisogna piazzare buoni colpi in uscita per poter lavorare al meglio sulle entrate. Specialmente a causa dei mancati introiti della Champions League. Il club bianconero sta cercando in ogni caso anche di accelerare i tempi per Nicolò Zaniolo, dopo aver chiuso per Arkadiusz Milik. Queste le novità.

La Juventus sta facendo perciò diversi ragionamenti sul mercato, per andare a potenziare la propria rosa e salutare gli esuberi. Sempre più vicina la rescissione con Alex Sandro, Juan Cuadrado non rinnoverà. Si attende anche la risposta di Adrien Rabiot a cui è stato proposto di rinnovare il contratto in scadenza almeno per un altro anno.

Non è escluso un sacrificio importante, con uno tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa che potrebbero dire addio a cifre importanti. Il club però ha finalmente trovato la quadra per Arkadiusz Milik. E sta cercando di capire i margini di manovra per Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Juventus, tutto fatto per Milik: contatti in corso per Zaniolo. Il punto della situazione

A fare il punto in casa bianconera è stata questa mattina anche l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Secondo il quotidiano, il club bianconero è sempre più vicino alla chiusura dell’accordo con il Marsiglia club ancora proprietario del cartellino di Milik. La Juventus ha lavorato per riconfermarlo e per ottenere le sue prestazioni calcistiche a titolo definitivo. È arrivata la fumata bianca sull’affare: l’attaccante arriverà a 6 milioni di euro più uno di bonus.

Per quanto riguarda invece Nicolò Zaniolo, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il discorso è piuttosto prematuro. Su di lui il Galatasaray ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro. Ma ad agosto le pretese del club turco si potrebbero anche abbassare. In tutto ciò un grande fattore sarebbe anche la scelta presa da McKennie. Dal canto suo, l’ingaggio di Zaniolo resterebbe quello di 3,5 milioni di euro che già al momento guadagna.