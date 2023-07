Osimhen dichiara amore al Napoli e avvicina il rinnovo

Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Victor Osimhen: per Aurelio De Laurentiis non è una priorità vederlo. Le novità.

Il Napoli non ha nessuna intenzione di privarsi di Victor Osimhen, per cui sono arrivate già alcune offerte e che è valutato comunque non meno 150 milioni di euro. Il capocannoniere della Serie A ha messo la firma sulla vittoria dello scudetto e Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare di cosa dover fare con il suo contratto. Il rinnovo appare adesso più vicino.

Il Napoli sa che il suo grande punto di forza (ma non l’unico) è Victor Osimhen. L’attaccante ha fatto la differenza, segnando anche in partite in cui il gol dello sblocco sembrava essere cosa impossibile. Lui ci ha messo il suo zampino, con fisicità e qualità. Aurelio De Laurentiis vorrebbe trattenerlo in azzurro almeno per un altro anno.

La valutazione che dell’attaccante il club azzurro fa è di 150 milioni di euro, almeno. Diversi top club europei hanno mostrato il proprio interesse. Ma hanno ricevuto, almeno fino a questo momento, sempre “no” come risposta. Le parole del calciatore poi sembrano giurare amore.

Napoli, Osimhen parla con amore della squadra e dei tifosi azzurri: il rinnovo sembra essere più vicino

Victor Osimhen, tramite il media nigeriano ‘Soccernet.ng’, ha fatto sapere che: “Ho vinto uno dei titoli più prestigiosi al mondo, la Serie A. E l’ho fatto con una società, con delle persone che apprezzano ogni piccola cosa che fai per loro. Vincere lo Scudetto è stata una cosa importante per me, così come lo sarà ogni altro trofeo che arriverà, come la Champions League, la Coppa Italia o qualsiasi altra cosa. Sono orgoglioso di essere campione d’Italia, per me è una cosa enorme. E, per me, non c’è posto migliore di questo”.

Un’apertura del giocatore stesso alla possibilità di rinnovare? Il suo contratto scadrà a giugno del 2025, ma Aurelio De Laurentiis vorrebbe sia evitare che parta questa estate sia possa dire addio a parametro zero. Si continua perciò a trattare col suo entourage, come riferito anche da ‘As.com’. L’idea è di prolungare per un altro anno, fino al 2026.