Milan, Tonali spiazza tutti: “Newcastle? Trasferimento preso subito bene”

Dopo il suo passaggio uffiiciale al Newcastle, Sandro Tonali ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato i tifosi del Milan.

Dopo la conclusione del campionato, in casa Milan è scoppiata una vera e propria rivoluzione. Gerry Cardinale, infatti, ha dato il benservito ai due dirigenti che hanno riportato il ‘Diavolo’ a vincere lo Scudetto e a disputare una semifinale di Champions League: ovvero Paolo Maldini e Frederic Massara.

Ai due ex dirigenti rossoneri, di fatto, non sono stati perdonati né lo scarso rendimento della campagna acquisti dell’estate scorsa (ad eccezione del solo Thiaw) né la mancanza di cessioni remunerative che avrebbero fatto molto comodo alle casse rossonere. Al posto di Paolo Maldini e Frederic Massara, Gerry Cardinale ha ‘promosso’ Giorgio Furlani (nuovo amministratore delegato) e Geoffrey Moncada (nuovo capo osservatore).

Ma i cambiamenti in casa Milan stanno avvenendo anche per quanto riguarda il parco giocatori. Il più importante è sicuramente quello che riguarda il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle per la bellezza di circa 75 milioni di euro. Proprio il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato i tifosi rossoneri.

Milan, Tonali sorprende i tifosi rossoneri: “Newcastle? Ho preso subito bene la possibilità di andarci”

Sandro Tonali, infatti, ha parlato così ai microfoni ufficiali dello stesso Newcastle: “Ho preso subito bene la possibilità di venire in questa squadra, perché sapevo che era qualcosa di concreto. In ogni stagione ci sono squadre interessate, ma questa volta le persone hanno dimostrato veramente di volermi. Questo è un progetto che sta già nascendo, che è già nato, e che va portato avanti”.

L’ex giocatore del Brescia ha poi parlato del suo addio al Milan: “Lasciarlo è stata tra le delusioni più difficili della mia. E’ stato difficile, ma questo trasferimento andava fatto. Il Newcastle era un’occasione sia da prendere che da provare. Ho deciso di intraprendere questa nuova strada della mia carriera grazie alle persone che hanno veramente dimostrato di volermi con loro”.

Tuttavia, al netto del grande dispiacere per la cessione di uno dei perni di questi ultimi anni del Milan, la dirigenza rossonera non è stata ferma a guardare. Il ‘Diavolo’ ha infatti preso dal Chelsea sia Ruben Loftus-Cheek che Christian Pulisic per una cifra totale di più di 40 milioni di euro.