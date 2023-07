L’Arabia Saudita fa ancora shopping in Italia: nel mirino Spinazzola e Berardi

L’Arabia Saudita non si ferma a Milinkovic-Savic, preso per 40 milioni. Nel mirino adesso ci sono Spinazzola e Berardi.

Vuole continuare a fare razzia di giocatori di talento l’Arabia Saudita, che nelle scorse ore ha ufficializzato l’arrivo all’Al-Hilal di Sergej Milinkovic-Savic: il serbo ha detto di “sì” al ricco triennale da 20 milioni netti all’anno mentre la Lazio ne incasserà 40. Ma non finisce qua visto che all’orizzonte ci sono diverse altre operazioni che, in caso di fumata bianca, abbasseranno ulteriormente il livello qualitativo della Serie A.

L’Al-Shabab, ad esempio, vuole Leonardo Spinazzola reduce da una stagione vissuta a corrente alternata alla Roma. L’ex Juventus, spesso frenato dagli ormai costanti problemi fisici, ha totalizzato 2 gol e 6 assist in 40 apparizioni complessive: numeri in chiaroscuro, che hanno spinto i giallorossi a mettere in stand-by la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 ed inserirlo nella lista dei sacrificabili.

Sulla scrivania del direttore sportivo Tiago Pinto, stando a quanto riportato oggi dal portale ‘Goal.com’, a breve arriverà quindi una proposta da 7 milioni. Per l’esterno, invece, è pronto accordo fino al 2026 da 6 milioni. Ora resta da vedere quale sarà la risposta del manager lusitano e del 30enne originario di Foligno. I contatti tra le parti sono destinati ad intensificarsi presto, con l’Al-Shabab intenzionato a chiudere presto la pratica.

Spinazzola e Berardi nel mirino dell’Arabia Saudita

Domenico Berardi, invece, piace all’Al-Nassr già attivatosi per risolvere il contenzioso in atto con la Uefa che ha bloccato il mercato dei sauditi a causa di una serie di bonus non pagati nel 2018 al Leicester nell’ambito della cessione di Ahmed Musa. La squadra di Cristiano Ronaldo, reduce dall’acquisto di Marcelo Brozovic, ha messo sul piatto un triennale da 15 milioni per il capitano del Sassuolo.

Un inserimento lampo che complica i piani della Lazio e della Juventus. I biancocelesti avevano iniziato a muoversi al fine di regalarlo quanto prima a Maurizio Sarri come premio per aver centrato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La Vecchia Signora, dal canto suo, lo ha inserito nella short-list dei possibili sostituti di Angel Di Maria (trasferitosi a parametro zero al Benfica). Lo scenario, però, è cambiato radicalmente. Lo shopping saudita in Italia, alla luce anche del forte interessamento mostrato nei confronti di Piotr Zielinski e Mario Rui, è destinato a proseguire.