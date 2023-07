Elkann: “Giuntoli il nostro miglior acquisto, la Superlega? Esiste già”

L’AD di Exor commenta il recente passato ma anche la storia bianconera, per il centenario degli Agnelli alla guida bianconera.

In occasione del centenario della famiglia agnelli al comando della Juventus, John Elkann ha parlato ai microfoni de “La Stampa”, dove ha commentato i cento anni trascorsi e la mentalità Juventus, ma anche il recente passato tra problemi giudiziari e difficoltà economiche.

Il 24 luglio 1923 iniziava l’era Agnelli, un secolo di storia condiviso da una famiglia ed un club. “È la passione della nostra famiglia”, ha commentato Elkann, che ha sottolineato l’importanza di essere diventati la prima società italiana con lo stadio di proprietà, e anche come, a dispetto di quello che molti pensano, la Juventus sia sempre stata l’ossatura del calcio italiano. “Siamo sempre stati una forza positiva per il calcio italiano, con operazioni di mercato in Italia che hanno contribuito a sostenere i bilanci di diverse squadre di Serie A”, ha continuato.

Il discorso di Elkann si è poi spostato sul recente passato, con l’amministratore delegato di Exor che ha commentato diverse vicende.

Elkann tra Superlega, giustizia e mercato estivo

John Elkann ha rilasciato un’intervista ai microfoni de “La Stampa” in occasione dei cento anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus. Dopo una prima parte dove ha commentato la storia bianconera e l’importanza che il club ha nella storia del calcio italiano, la seconda parte si è concentrata sul recente passato della Juventus.

“Problemi giudiziari? Noi siamo convinti di aver agito in totale correttezza. Continueremo a difenderci e a far valere le nostre ragioni”, ha commentato. L’AD di Exor ha poi commentato la vicenda Superlega, che ha coinvolto da vicino la Juventus. Elkann ha sottolineato che la Superlega esiste già. ed è la Premier League. I calciatori vogliono andare tutti li, con una evidente deriva degli altri campionato. “Come rispondiamo a questa situazione? È un problema che riguarda tutto il calcio europeo“, ha proseguito.

Elkann ha, infine parlato dell’attuale mercato estivo, sottolineando la chiara continuità con il lavoro di Andrea Agnelli, una linea fatta di tenacia e innovazione. “Il colpo più importante? L’abbiamo già fatto, e si chiama Cristiano Giuntoli. Ci aiuterà portando un nuovo modo di lavorare”, ha concluso.

Un’intervista interessante che rivela le intenzioni della Juventus su vari fronti, dalla gestione del calcio europeo fino a quella interna con l’arrivo di giovani sui quali basare una squadra vincente a lungo termine.