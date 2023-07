Biasin chiaro su Lukaku: “Pensa alla Juventus, non tornerà all’Inter”

Romelu Lukaku ha creato con le sue ultime scelte un vortice di critiche intorno a sé, sponda nerazzurra ma anche bianconera. Le parole di Fabrizio Biasin chiariscono la situazione.

Romelu Lukaku è stato, fino a qualche giorno fa, promesso sposo dell’Inter. Poi inaspettatamente tutta la situazione è precipitata. L’attaccante, mentre Marotta e Ausilio trovavano l’accordo con il Chelsea, è sparito dai radar nerazzurri per parlare ‘segretamente’ con la Juventus. Di tutto quanto accaduto ha allora parlato il giornalista Fabrizio Biasin.

Fondamentalmente Romelu Lukaku non conosce quello che sarà il suo futuro. La Juventus non può procedere al suo acquisto, per lo meno se prima non piazza il colpo Dusan Vlahovic in uscita. E comunque i tifosi non vedono proprio di buon occhio questa possibile operazione. L’Inter gli ha chiuso la porta. Il Chelsea l’ha messo fuori dal progetto. L’Arabia Saudita osserva la situazione, sperando di poter subentrare.

Insomma, tutto appare ancora molto confuso. Eppure il belga, secondo quanto fatto sapere da Fabrizio Biasin che è molto vicino all’ambiente Inter, avrebbe una sola priorità che porterebbe il nome di Juventus. Le parole del giornalista fanno comprendere che una cosa è certa: non si ricucirà con il club nerazzurro. Anzi.

Biasin chiarisce la situazione legata a Lukaku: il belga vuole la Juventus. Altrimenti ha solo un’altra possibilità

Fabrizio Biasin ha parlato della situazione legata all’attaccante belga ai microfoni di ‘Tv_Play’: “Per Lukaku, dopo aver fatto confusione negli ultimi giorni a tutti i livelli, la certezza è che non vuole tornare all’Inter. Pensa alla Juventus. L’alternativa è la destinazione saudita. Con l’Inter non vuole avere più niente a che fare. Mentre l’Inter trovava l’accordo con il Chelsea per una cifra vicina ai 40 milioni di euro lui si dava alla macchia”.

“Poi sarebbe ricomparso – ha continuato con il suo discorso Biasin – per dire ‘Io voglio andare alla Juventus’, ma a non ha avuto la possibilità di farlo perché Ausilio lo ha anticipato. Suppongo che usciranno notizie di frizioni con Simone Inzaghi, ma è un alibi. Inzaghi in conferenza lo ha messo sull’altare dicendo di volere lui. In finale Lukaku era l’arma segreta. Gli ha consegnato il ruolo più importante della serata”.