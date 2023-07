Radu riparte dalla Premier League: è ufficiale al Bournemouth

Un altro addio all’Inter per Ionut Radu, che ha firmato per il Bournemouth dopo aver giocato con l’Auxerre: è ufficiale

L’ultimo anno di Ionut Radu si è diviso tra Cremona e Auxerre ed è stato formalmente a due facce, un po’ come tutta la sua carriera. I tifosi dell’Inter lo ricordano per quella maledetta partita contro il Bologna, che è valsa la sconfitta a seguito al gol di Sansone ed è risultata decisiva nella perdita dello Scudetto in favore del Milan. Una storia raccontata più e più volte, che ha portato il portiere rumeno a lasciare i nerazzurri per cercare fortuna altrove.

Alla Cremonese le cose non hanno funzionato e dopo sei mesi è passato in prestito all’Auxerre. Lì le cose sono andate in modo diverso, Radu è stato apprezzato dai suoi tifosi per le sue splendide parate, che però non hanno evitato la retrocessione in Ligue 2. Alcuni gli hanno accusato degli errori nel match decisivo, ma la tifoseria del club francese ha sottolineato che senza il portiere rumeno, la retrocessione sarebbe arrivata molto prima.

Insomma, tanta stima che però non ha permesso all’Auxerre di puntare di nuovo sul giocatore, che ha comunque lasciato l’Inter. Si tratta del sesto prestito della sua carriera, interrotto per un paio d’anni da due stagioni da riserva in nerazzurro. La sua prossima squadra sarà il Bournemouth, in Premier League. In porta, The Cherries possono vantare, oltre a Radu, anche Neto – ex Fiorentina e Juventus – che è il capitano e Darren Randolph.

Difficile che il portiere rumeno possa togliere il posto a Neto e per lui potrebbe profilarsi una stagione da secondo. O, quantomeno, altri sei mesi. Perché in più di un’occasione Radu ha fatto sapere di voler giocare e di infischiarsene altamente del prestigio della squadra in cui si trova. Nonostante i dubbi sul suo impiego da titolare, il Bournemouth ha comunque inserito un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Una cifra che farebbe molto comodo all’Inter, ma spendere 8 milioni per quello che al momento è il vice Neto sembra un po’ troppo anche per un club della Premier League. Se il Bournemouth non dovesse riscattarlo, Radu si ritroverebbe con il contratto in scadenza con i nerazzurri soltanto nel 2025 e quindi un nuovo prestito sarebbe possibile soltanto dietro prolungamento del contratto.

La voglia del portiere rumeno è tanta, sa bene che giocare in Premier League è una grande occasione e Iraola può concedergli qualche chance soprattutto nelle coppe nazionali. Sarà interessante capire quante volte, effettivamente, si verificheranno per Radu le condizioni di scendere in campo da titolare.