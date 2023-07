Lukaku, una storia dai mille volti: il belga torna a parlare. C’è il video

La vicenda di Romelu Lukaku continua a tenere banco nel calciomercato della Serie A. Dopo aver chiuso alla possibilità di tornare all’Inter, il belga è stato con forza accostato alla Juventus. Adesso è tornato lui stesso a parlare.

La vicenda legata al futuro di Romelu Lukaku è tutt’altro che chiarita. Anzi. Prima è desaparecido per i dirigenti dell’Inter e per i compagni, come sottolineato anche da Lautaro Martinez capitano nerazzurro. Poi è uscita la notizia della sua apertura alla Juventus. L’Inter ha immediatamente interrotto i contatti con il Chelsea, ma il belga è rimasto in attesa. Adesso, dopo giorni e giorni di silenzio, è tornato a dire la sua. C’è il video.

Quanto sta accadendo con Romelu Lukaku è perciò qualcosa di non spiegabile per intero. L’attaccante è tornato, la scorsa estate, all’Inter giurando amore eterno e chiedendo perdono per la decisione di passare al Chelsea (trasferimento avvenuto il 12 agosto del 2021).

Poi, quando, Marotta e Ausilio si sono mossi concretamente per acquistare nuovamente il suo cartellino, è entrata in gioco la Juventus. Giuntoli ha offerto sempre 40 milioni di euro al club inglese e Lukaku è stato decisamente tentato. Tanto da non rispondere più all’Inter stessa. Ma ora tutto è fermo e anche lui non è tanto sicuro che la cosa andrà in porto. Le dichiarazioni.

Lukaku, Juventus nell’impasse di mercato? Le dichiarazioni del belga che ancora una volta stupiscono

La Juventus non può muoversi per Romelu Lukaku se prima non partirà Dusan Vlahovic. L’acquisto del cartellino del belga può infatti arrivare solamente tramite una ricca cessione. Eppure anche solo il fatto che l’attaccante abbia detto di sì ai bianconeri ha fatto scattare la polemica. Oggi è tornato lui stesso a parlare.

In un video, circolato su Twitter e diventato virale, un tifoso nerazzurro ha incrociato Lukaku e gli ha chiesto di non dire ‘Forza Juventus’ se mai passerà a vestire la maglia bianconera. Il belga ha allora risposto: “No, mai“, ma poi sorridendo sarcasticamente ha anche aggiunto: “Non credo comunque che l’affare si farà“. Una cosa è certa: la confusione è davvero molta.