De Ketelaere all’Atalanta: Gasperini pronto a rilanciare l’ex Milan, i dettagli

De Ketelaere lascerà il Milan per trasferirsi all’Atalanta. La fumata bianca è imminente: come gestirlo all’asta del fantacalcio.

L’ultima bocciatura, quella definitiva, è arrivata al termine dell’amichevole persa per mano del Barcellona che ha concluso la tournée organizzata negli Stati Uniti. Charles De Ketelaere, infatti, nell’occasione è rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti senza avere l’opportunità di scendere in campo. La sua avventura al Milan è destinata ad interrompersi presto: ad attenderlo, salvo sorprese, c’è l’Atalanta pronta a chiudere la trattativa in tempi brevi così da bruciare la folta concorrenza.

Il belga, strappato al Bruges al termine di un lungo braccio di ferro per un investimento complessivo di 36 milioni, ha fatto fatica ad ambientarsi alla corte di Stefano Pioli mettendo a referto appena un assist in 40 apparizioni complessiva. La società, dal canto suo, negli scorsi mesi ha cercato di difenderlo rimarcandone la giovane età. Poi però, di fronte al flop registrato anche agli Europei Under 21 e alla volontà del tecnico di cambiare modulo, ha deciso di inserirlo nella lista dei sacrificabili e venderlo al migliore offerente.

Per lui, inizialmente, si erano fatti avanti l’Aston Villa ed il PSV Eindhoven ma entrambe le piste non si sono concretizzate. Gli inglesi, ad esempio, ritenuto eccessive le pretese economiche del club (30 milioni) mentre lo stesso trequartista si è mostrato riluttante a trasferirsi in Olanda. La Dea ha quindi approfittato della situazione per intensificare i contatti con il management coordinato da Gerry Cardinale e trovare l’intesa decisiva. Il classe 2000, salvo sorprese, si trasferirà a Bergamo in prestito oneroso (4 milioni) e diritto di riscatto fissato a 23 milioni. Restano da limare alcuni dettagli tuttavia la fumata bianca appare imminente. Un’operazione che consentirà di ottenere benefici a tutte le parti coinvolte.

Atalanta, tutto fatto per De Ketelaere: fumata bianca vicina

I nerazzurri, dopo aver acquistato El Bilal Touré che andrà a prendere il posto di Rasmus Hojlund, si regalano un altro innesto offensivo di qualità che sotto la gestione di Gasperini avrà l’opportunità di rilanciarsi e crescere senza particolari pressioni. Il modulo utilizzato dal tecnico orobico, poi, favorirà De Ketelaere visto che prevede (anzi, stimola) l’inserimento dei centrocampisti nell’area di rigore avversaria.

Il Milan, dal canto suo, libera spazio in rosa ed incamera subito dei fondi che possono tornare utili per finanziare ulteriori colpi in entrata. Per quanto riguarda il fantacalcio, De Ketelaere rappresenta un nome che intriga molto: con tutta probabilità contenderà la maglia da titolare a Mario Pasalic ma non è da escludere che Gasperini, alcune volte, li schieri entrambi approfittando della grande duttilità del croato (5 gol e 2 assist nell’ultimo campionato). Si vedrà più avanti. Ora si attende l’ufficialità.