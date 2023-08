Lazio, dopo Kamada è il turno di Isaksen: occhio al colpo per il Fantacalcio

La Lazio, dopo aver acquistato Kamada, ha definito anche l’ingaggio di Isaksen. Conviene investire sul danese al fantacalcio?

Dopo un lungo periodo di stasi, la Lazio si è attivata sul mercato concretizzando nel giro di poco tempo l’acquisto di due elementi offensivi in grado di rendere più imprevedibile la manovra biancoceleste e fornire un buon contributo in fase offensiva. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato l’ingaggio a parametro zero di Daichi Kamada, svincolatosi dall’Eintracht Francoforte e seguito anche dal Milan e dalla Roma. A breve, invece, il club annuncerà l’acquisto di Gustav Isaksen sbarcato ieri nella Città Eterna.

Il 22enne acquistato dal Midtjylland nella mattinata odierna si è recato presso la clinica Paideia per svolgere le visite mediche di rito, al termine delle quali firmerà il quinquennale da 1.5 milioni netti all’anno messo sul piatto dal presidente Claudio Lotito. Ai danesi andranno 15 milioni (bonus inclusi) mentre Maurizio Sarri avrà a disposizione l’ulteriore rinforzo tanto atteso volto a rimpolpare la rosa alla luce dei tanti impegni previsti tra campionato, Champions League e Coppa Italia.

Il classe 2000 può ricoprire diversi ruoli in campo. Di professione ala destra, Isaksen all’occorrenza può essere impiegato pure sia a sinistra nel tridente offensivo che nella posizione di seconda punta. Una duttilità molto gradita a Sarri, che ora cercherà di valorizzare al meglio la sua abilità nel dribbling e nello stretto. Strappare una maglia da titolare a Felipe Anderson e a Davide Zaccagni non si preannuncia facile tuttavia il calciatore avrà di certo numerose occasioni per mettersi in mostra. Il suo, quindi, è un nome da segnare in rosso in vista dell’asta estiva del Fantacalcio.

Lazio, Isaksen al Fantacalcio: una scommessa che può pagare dividendi

Isaksen nella scorsa stagione è stato uno dei principali terminali offensivi del Midtjylland: 22, in particolare, le reti segnate nelle 45 apparizioni complessive totalizzate. Un ottimo bilancio, ulteriormente impreziosito dai 9 assist serviti ai compagni. Parliamo quindi un giocatore che si trova a suo agio nell’area di rigore avversaria e che, nel momento opportuno, sa spesso scegliere la decisione più corretta.

D’altro canto, va considerato che il livello della Serie A è sensibilmente più alto rispetto a quello della Superligaen. Inoltre, adattarsi agli schemi di gioco di Sarri risulta talvolta complicato (ricordate la meteora Jovane Cabral?). La Lazio crede ciecamente nelle sue qualità, al punto da investirci una somma non banale per le casse capitoline. Può essere una piacevole sorpresa del campionato, ma niente spese pazze.