Inter-Inzaghi, il binomio continua: manca solo la firma, le cifre nel nuovo contratto

La società ha deciso di blindare il suo tecnico, confermando cosi la fiducia riposta nel corso delle ultime stagioni.

Simone Inzaghi resterà sulla panchina dell’Inter e questo non sarà il suo ultimo anno in nerazzurro. Prima dell’inizio del nuovo campionato la società ha deciso di blindare il suo mister, in scadenza a giugno 2024.

Il club nerazzurro debutterà in campionato il 19 Agosto contro il Monza a San Siro e, quasi sicuramente, il rinnovo avverrà prima di quella data. L’Inter ha deciso di confermare almeno per un altro anno Inzaghi e il nuovo contratto scadrà il 30 Giugno 2025. Rinnovo ovviamente con adeguamento del contratto.

Il tecnico del club nerazzurro firmerà, come riporta Tuttosport un contratto fino al 2025 a 6 milioni di euro a stagione e, dopo Allegri, Inzaghi sarà il tecnico più pagato in Italia. Cifre importanti con il club che, nonostante ha mancato per 2 anni il titolo in serie A, ha conquistato diversi trofei a livello nazionale e soprattutto ha raggiunto grandi risultati in ambito europeo.

Inter, dirigenza raggiante per Inzaghi

Nessuno se lo sarebbe aspettato a inizio anno, ma Inzaghi ha portato l’Inter in finale di Champions League dove ha ben figurato e si è arreso solo in extremis al ricco Manchester City di Pep Guardiola. E questa è solo una delle cose che sicuramente hanno notato all’interno della società.

Parte della tifoseria critica Inzaghi soprattutto per le scelte nello scudetto perso due anni fa, a favore del Milan di Pioli. Il club nerazzurro sembrava più pronto, ma una serie di passi falsi hanno fermato il sogno. Inzaghi ha vinto 2 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane, e ha portato la qualificazione almeno agli Ottavi in due occasioni su due. ‘Grasso che cola’ per la società nerazzurra, che, come tutti ben sanno, necessita annualmente di grandi introiti.

E Inzaghi, a differenza anche dei suoi predecessori, non commenta e non critica la situazione societaria, cosa che viene notevolmente apprezzata in società. Negli ultimi anni l’Inter ha perso diversi elementi chiave, e anche nell’ultima sessione di calciomercato sono andati via calciatori chiave come Onana, Brozovic, Dzeko e Lukaku. E Inzaghi non ha fiatato neanche sulla situazione portiere e centravanti con il club disposto ad accontentarlo ma con i suoi tempi.

Sommer è arrivato in queste ore, un primo portiere a meno di dieci giorni dall’inizio del campionato mentre manca ancora il centravanti e sfumato Scamacca il club è ancora in emergenza. Una situazione non facile dove Inzaghi non ha mosso critiche, il club ha gradito ed anche per questo presto verrà ricompensato. Inter-Inzaghi, l’accordo tra le parti continua.