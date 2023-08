Udinese, Facundo Garces ancora nel mirino: gli aggiornamenti

L’Udinese di Andrea Sottil è alla ricerca di un nuovo difensore centrale, dove l’obiettivo numero uno resta ancora Facundo Garces.

Dopo l’ottima stagione dell’anno scorso, terminata con il dodicesimo posto in classifica, l’Udinese di Andrea Sottil si sta preparando per il prossimo campionato, visto che inizierà subito con un impegno molto difficile. Il team friulano, il prossimo 20 agosto, ospiterà infatti alla Dacia Arena la Juventus di Max Allegri.

Per farsi trovare pronta per la sfida contro la ‘Vecchia Signora’, l’Udinese sta cercando di rinforzarsi sul mercato. I colpi più suggestivi di questa sessione estiva da parte della famiglia Pozzo, almeno fino a questo momento, sono sicuramente quelli che riguardano Lorenzo Lucca e Brenner.

Tuttavia, dopo la cessione di Rodrigo Becao ai turchi del Fenerbahce per circa 8 milioni di euro, l’obiettivo primario in sede di mercato della dirigenza friulana è quello di trovare un sostituto di uno dei suoi perni di questi ultimi anni. Il profilo più in orbita Udinese è certamente quello di Facundo Garces del Colon. Come già raccontato nel mese di gennaio, il team bianconero sta seguendo da tempo il difensore centrale argentino, anche se in queste ultime ore bisogna registrare delle importanti novità.

Mercato Serie A, l’Udinese è ancora in pole per Facundo Garces: ecco tutti i detttagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘SerieANews.com’, nonostante gli accostamenti di Facundo Garces sia al Verona che alla Salernitana, l’Udinese resta infatti in pole position per acquisire a titolo definitivo le prestazioni del classe 1999. Il team friulano, di fatto, potrebbe sfruttare il lavoro già iniziato nell’inverno scorso.

Il Colon, infatti, già a gennaio era a conoscenza dell’interessamento dell’Udinese per Facundo Garces. Quest’ultimo, considerando sia i suoi 190 centimetri d’altezza che la sua mole, darebbe fisicità al reparto centrale di Andrea Sottil. Il costo del cartellino del giocatore si potrebbe aggirare intorno ai 5 milioni di euro, considerando anche il contratto in scadenza nel dicembre del 2024.

Con la cessione di Facundo Garces, il Colon (penultimo nel campionato argentino) perderebbe uno dei suoi uomini chiave. Il centrale, infatti, ha giocato con la maglia dei ‘Los Sabaleros’ ben 114 presenze, riuscendo a vincere anche nel 2021 la Copa de la Liga Profesional (primo trofeo storico del club della città di Santa Fe).