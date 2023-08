Bayern Monaco, offerta incredibile per Kane: più di 100 mln al Tottenham

Il Bayern Monaco fa sul serio per Harry Kane e mette sul tavolo delle trattative un’offerta incredibile da più di 100 milioni di euro.

Il Bayern Monaco fa sul serio per Harry Kane. È l’attaccante inglese il maggiore osservato per il prossimo futuro. Il club tedesco ha perciò fatto un’offerta incredibile per lui, mettendo sul tavolo delle trattative una cifra che non è senza dubbio da tutti. Questo scenario può dare uno scossone a gran parte del calciomercato europeo? Le ultime novità.

Il Bayern Monaco, ormai è evidente, vuole a tutti i costi Harry Kane. E pur di averlo in rosa è disposto a spendere per lui anche più di 100 milioni di euro. Una cifra folle ma che evidentemente non pesa poi tanto per le casse dei tedeschi.

Il ‘The Athletic’ ha riferito le somme precise grazie alle quali Bayern Monaco e Tottenham, club proprietario del cartellino di Kane, hanno raggiunto un accordo. I campioni di Germania per portare l’attaccante in Bundesliga hanno offerto 86,4 milioni di sterline che equivalgono a 110 milioni di euro. Cifra folle ma che può mettere i bastoni tra le ruote anche ad altri club del calcio europeo.

Calciomercato pazzo, cifra incredibile dal Bayern Monaco per Harry Kane: intesa col Tottenham per più di 100 milioni di euro

Il Bayern Monaco vuole Harry Kane a tutti i costi. O per meglio dire a un prezzo ben preciso. Il Tottenham, infatti, non ha potuto rifiutare un’offerta da 110 milioni di euro. Nonostante l’importanza del calciatore per il club. Ma a quelle cifre e per l’età dell’attaccante sarebbe da folli non accettare.

Adesso è tutto nelle mani del giocatore che deve decidere se restare nel club dove è diventato grande e di cui è capitano o se aprire al trasferimento (cosa non semplice). Il Bayern Monaco lo aspetta e gli Spurs vogliono capire in tempi brevi cosa succederà, perché nel caso deve essere trovato un sostituto.

Il primo nome della lista nell’eventualità? Quello di Medhi Taremi, stesso calciatore che piace all’Inter. I nerazzurri però non potrebbero partecipare ad aste e arrivare a cifre che poi il Tottenham potrebbe permettersi.