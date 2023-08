Samardzic-Inter una telenovela degna di nota: le ultime

Il passaggio di Samardzic all’Inter ha dato vita a una vera e propria telenovela: ecco le ultime novità in merito al centrocampista.

Per il passaggio di Lazar Samardzic dall’Udinese all’Inter sembrava essere ormai tutto fatto. Tant’è che il giocatore ha anche svolto, con il club nerazzurro, le visite mediche. Eppure poi la firma non è arrivata subito e il sentore non è stato buono fin da subito. Sembrava esserci qualcosa sotto e così è stato. Ecco le ultime novità su questa telenovela degna di nota.

Samardzic ha svolto le visite mediche nella giornata di giovedì 10 agosto con l’Inter e le ha anche superate. Poi però la trattativa è andata a scontrarsi contro un muro, dando vita a una situazione forse mai vista prima.

Il padre del giocatore, parte del suo entourage, ha fatto visita all’Inter in sede a Viale della Liberazione e ha chiesto di più sulle commissioni, complice probabilmente il tentativo del West Ham di inserirsi per lui. Ballano qualche centinaia di migliaia di euro, ma il club non ha certamente apprezzato l’atteggiamento. Ecco allora quali sono le ultime novità in merito.

Inter-Samardzic, un segnale fa filtrare (cauto) ottimismo? Ecco cosa sta succedendo

L’Inter, dopo l’atteggiamento del padre del calciatore, si è irrigidita dal momento che l’altra parte dei protagonisti sarebbe venuta meno agli accordi presi inizialmente. Accordi per cui l’affare era stato anche chiuso. Non c’è da dimenticare, infatti, che nel frattempo la contropartita di Giovanni Fabbian è approdata all’Udinese. Il club nerazzurro ha concesso così a Samardzic qualche ora in più per pensarci e prendere una decisione.

La volontà del giocatore, come ormai sempre più spesso accade, sarà fondamentale per apporre la parola fine a questa telenovela. A prescindere da come questa finirà. In ogni caso, il centrocampista è rimasto in albergo a Milano e starebbe spingendo per firmare. Secondo ‘Sky Sport’, in casa Inter starebbe trapelando cauto ottimismo. La permanenza del giocatore sarebbe un segnale importante. Domani potrà essere già la giornata decisiva.