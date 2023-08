Italia, è ufficiale: accordo trovato per Spalletti. Il comunicato

L’Italia trova l’accordo per il nuovo CT: gli azzurri saranno affidati alla guida di Luciano Spalletti! I dettagli dell’operazione.

L’Italia ha deciso chi sarà la sua nuova guida almeno fino ai Mondiali del 2026! Dopo le tante indiscrezioni è arrivata, infatti, anche la conferma della FIGC. Luciano Spalletti sarà il CT erede di Roberto Mancini. C’è anche il comunicato ufficiale.

Il comunicato ufficiale che incorona Luciano Spalletti come nuovo CT della Nazionale Italiana: “La FIGC comunica di aver raggiunto l’accordo con l’allenatore toscano, che assumerà l’incarico a partire dal 1° settembre. La presentazione ufficiale si svolgerà a Coverciano in occasione del raduno che precederà le sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina”.

Roberto Mancini ha dato le proprie dimissioni provocando un vero e proprio scossone in casa della Nazionale Italiana. La FIGC è corsa immediatamente ai ripari puntando tutta la posta in gioco su Luciano Spalletti. L’ex tecnico del Napoli non ha allora avuto dubbi.

Italia, Luciano Spalletti è il nuovo CT degli azzurri: gli ulteriori dettagli del comunicato

“La Federazione Italiana Giuoco Calcio – si legge ancora nella nota ufficiale – comunica di aver raggiunto l’accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana”. Tutto puntato sull’ex allenatore del Napoli, che ha regalato un sogno la scorsa stagione, per il Mondiale che ci sarà nel 2026. E ancora prima sull’Europeo del 2024.

Dell’ufficialità ha parlato parlato così il presidente Gabriele Gravina: “Diamo il benvenuto a Spalletti. La Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi“.