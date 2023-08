Napoli, tutto fatto per Gabri Veiga: intesa totale con il Celta Vigo

Il Napoli sta per piazzare il terzo colpo in entrata. Tutto fatto con il Celta Vigo per Gabri Veiga: operazione da 36 milioni complessivi.

Accelera sul mercato il Napoli. I Campioni d’Italia, dopo aver preso Natan dal Red Bull Bragantino e Jens Cajuste dal Reims per una spesa complessiva di 22 milioni, stanno per piazzare il terzo colpo in entrata: si tratta di Gabri Veiga, Golden Boy del Celta Vigo ed astro nascente del calcio spagnolo. I contatti con i galiziani sono proseguiti in maniera fruttuosa nelle ultime ore, consentendo alle parti di trovare l’intesa decisiva e produrre la fumata bianca tanto sperata da Rudi Garcia.

Il classe 2002, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, sbarcherà alla corte del mister francese a titolo definitivo per 30 milioni più 6 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Restano da sistemare alcuni dettagli: l’operazione, in ogni caso, va considerata chiusa. Il 21enne, salvo sorprese, sbarcherà in città nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche di rito e apporre la propria firma sul contratto che lo legherà agli azzurri fino al 2028 (2 milioni netti all’anno).

Si è quindi chiuso in maniera positiva il lungo braccio di ferro con gli spagnoli intenzionati, fino a qualche giorno fa, a lasciarlo partire soltanto in presenza di una proposta da 40 milioni. Il club, in seguito, ha deciso di concedere uno sconto ai partenopei alla luce della ferrea volontà del centrocampista di sbarcare in Italia e mettersi alla prova in Serie A. Un colpo fortemente richiesto da Garcia, che ora avrà a disposizione un elemento duttile particolarmente abile nella fase realizzativa.

Napoli, ecco Gabri Veiga: sorride Garcia

Veiga ha collezionato 11 reti e 4 assist nelle 36 apparizioni totalizzate nella scorsa edizione della Liga. Di professione mezzala offensiva, all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di trequartista alle spalle dell’unico centravanti e di seconda punta. L’allenatore, che fin dal suo arrivo sulla panchina ha chiesto calciatori capaci di giocare sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1 in fase di preparazione, punterà forte su di lui mettendolo nelle condizioni di potersi esprimere al massimo.

Un nome intrigante pure in ottica Fantacalcio. Gabri, infatti, si candida ad essere una delle principali rivelazioni del campionato. Per lui nelle scorse ore aveva provato a farsi avanti l’Al-Ahli ma alla fine a spuntarla è stato Aurelio De Laurentiis. Il quale, ora, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Chiusa la pratica Veiga, il mirino verrà spostato su Teun Koopmeiners che freme dalla voglia di sposare la causa del Napoli Campione d’Italia.