Zaniolo riparte dall’Aston Villa

L’Aston Villa ha acquistato Nicolò Zaniolo dal Galatasaray: l’attaccante riparte dalla Premier League dopo sei mesi in Turchia

Gli ultimi mesi di Nicolò Zaniolo sono stati un po’ travagliati. La lite con la Roma si è risolta con la cessione al Galatasaray, che lo ha tenuto sei mesi, dove l’attaccante italiano si è messo in mostra nella SuperLig con 5 gol segnati in 10 partite e il campionato vinto a fine stagione.

Un bel successo, certo, ma le intenzioni dell’ex giallorosso erano chiare fin da subito. Andare via dalla Roma era l’obiettivo principale e il club era diventato indifferente, considerando il rifiuto per il Bournemouth e i mancati affondi di Juventus e Milan per motivi economici.

Il Galatasaray ha offerto a Zaniolo una bella via di uscita. Istanbul è una bellissima città e nella rosa allenata da Okan Buruk figurano diversi ex Serie A: Icardi, Mertens e Sergio Oliveira su tutti.

Sei mesi in Turchia e poi via verso una squadra diversa, magari in Italia, magari proprio quella Juventus che Zaniolo ha sempre desiderato, ma non si è mai concretizzata per tanti motivi. E invece no. Perché ognuno ha le sue priorità e l’attaccante ex Roma non lo era per nessuna squadra italiana. Nemmeno per la Juve.

Zaniolo riparte dalla Premier League: è ufficiale all’Aston Villa

E quindi Zaniolo ha deciso di guardarsi intorno, comprendendo che un anno in Turchia sarebbe stato dannoso per la sua carriera. E’ un classe ’99, vuole misurarsi con realtà molto più competitive della SuperLig – nonostante apprezzi il percorso con il Galatasaray – e una volta sfumata la Serie A è ritornata la Premier League.

Welcome to Aston Villa, Nicolò Zaniolo. ✨ pic.twitter.com/PY7OWrvj5G — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 18, 2023

Niente più Bournemouth o Leeds, bensì l’Aston Villa. Unai Emery, dopo qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche durante le visite mediche, ha scelto per il sì finale. Zaniolo è un nuovo calciatore dell’Aston Villa.

La trattativa tra Aston Villa e Galatasaray si è conclusa in prestito con diritto di riscatto. Cifre totali, in caso di riscatto, da oltre 27 milioni più 15 di bonus e il 10% della futura rivendita al club turco. Stavolta, però, non ci sono più scuse. Zaniolo dovrà affermarsi in Premier League, in modo tale da non essere considerato come una mina vagante e un bad boy.

Deve tornare a concentrarsi sul campo, perché con Emery può crescere come hanno fatto altri giocatori in passato. La campagna acquisti è di livello alto, insieme a Zaniolo sono arrivati anche Moussa Diaby, Pau Torres, Youri Tielemans. E tra l’altro, i Villains giocheranno anche la Conference League: una competizione che l’ex Roma conosce molto bene.