Fiorentina, Italiano blinda Nico Gonzalez

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha blindato Nico Gonzalez parlando in conferenza alla vigilia dell’esordio in Conference

La Fiorentina domani scenderà in campo alle 19:00 contro il Rapid Vienna all’Allianz Stadion. Una doppia sfida importantissima per i playoff di Conference League: se i viola avranno la meglio sugli austriaci, disputeranno la fase a gironi della competizione. Serve, quindi, un risultato positivo per la squadra di Vincenzo Italiano, in modo tale da affrontare il ritorno con tranquillità. Ma la Fiorentina vista sul campo del Genoa non ha nulla da temere. Certo, giocare in Europa è sempre complicato ed è per questo che l’allenatore vuole tenere alta la concentrazione pensando soltanto al campo.

Tuttavia, sono anche giorni di mercato molto caldi ed è delle ultime ore la notizia di un’offerta del Brentford per Nico Gonzalez da circa 40 milioni di euro. Una cifra altissima, che farebbe molto comodo alla Fiorentina e che sicuramente verrebbe reinvestita sul mercato. Inoltre, rappresenterebbe una grande occasione per l’argentino di giocare in un campionato molto competitivo come la Premier League. Italiano ha preso però la sua decisione e l’ha comunicata già in conferenza stampa, alla vigilia di una partita che condizionerà – in positivo o in negativo – la stagione del club viola.

Fiorentina, Italiano: “Nico Gonzalez resta”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa: “Nico lo vedo motivatissimo, la numero 10 che ha scelto gli ha portato fortuna. Non aiuta il mercato aperto durante le competizioni, ma ormai siamo abituati. Su di lui non c’è nulla, di sicuro resterà con noi”. Dichiarazioni che possono mettere la parola fine sulla voglia del Brentford di acquistare Nico Gonzalez, che comunque deve fare le sue valutazioni per la carriera: The Bees, infatti, non disputano le Coppe europee.

C’è anche da fare una considerazione sull’eventuale sostituto di Nico Gonzalez. A pochi giorni dalla fine del mercato, è difficile che un club si privi dei propri giocatori. Domenico Berardi era nel mirino della Fiorentina, ma Carnevali è stato chiaro. Il Sassuolo non cede negli ultimi giorni, perché è difficile trovare un sostituto. E questo può valere anche per la viola, che si ritroverebbe senza uno dei big della squadra. A quel punto, Italiano avrebbe tutte le ragioni per essere irritato nei confronti dei suoi dirigenti. Molto probabilmente il Brentford dovrà cambiare obiettivo: l’allenatore ha blindato Nico che domani scenderà in campo contro il Rapid Vienna.