Orsolini intervista… Orsolini: il video con cui il Bologna annuncia il rinnovo

Riccardo Orsolini rinnova con il Bologna e il club rossoblù, per ironizzare, pubblica sui propri canali un video decisamente inaspettato!

Riccardo Orsolini è stato accostato, negli ultimi mesi, a diversi club tra Serie A ed estero. Eppure il rinnovo tanto atteso con il Bologna è alla fine arrivato. Sembrava essere molto lontano, quasi impossibile da raggiungere, ma poi il club ha dato l’annuncio. Con il video che ha stupito i più.

Di Riccardo Orsolini e della sua volontà di lasciare il Bologna è stato detto molto. Forse troppo. Visto che poi il giocatore ha deciso di non voltare le spalle al club che lo sta facendo diventare grande.

Il classe 1997 è arrivato al Bologna, prima in prestito e poi a titolo definitivo, nel 2018 e adesso ha rinnovato a lungo termine. La nuova scadenza è infatti fissata nel 2027. C’è la volontà di continuare a far bene al seguito di Thiago Motta. Il video pensato per l’annuncio è particolare e al tempo stesso geniale!

Calciomercato Bologna, il simpatico sketch per annunciare il rinnovo di Orsolini. Il video ‘esclusivo’

Il club ha annunciato così il rinnovo del giocatore tante volte dato per partente: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Riccardo Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027“. Poi è arrivato il video di annuncio da parte dei rossoblù.

“Salve Signor Orsolini, finalmente rinnova. Ce ne ha messo di tempo eh”, esordisce Riccardo giornalista. E Riccardo giocatore risponde: “Ma guardi non perché non io non trovassi l’accordo con la società. Ma soltanto perché mi stavo tanto divertendo a sentire tutte le cose che stavano dicendo in questo periodo”. E il siparietto non è finito qui. Di seguito il video completo.