Roma, ecco Azmoun dal Bayer Leverkusen: come gestire il dualismo con Belotti

La Roma rischia di perdere Renato Sanches per diverse settimane ma si consola con Azmoun: l’ex Bayer arriva in prestito.

Da una parte, il timore di dover perdere subito Renato Sanches uscito malconcio dall’allenamento di ieri. Dall’altra, la gioia per aver perfezionato l’acquisto di Sardar Azmoun già sbarcato nella capitale e pronto a mettersi a disposizione di José Mourinho. Sono ore ricche di emozioni per la Roma, chiamata a rilanciarsi in campionato dopo il pareggio ottenuto al debutto contro la Salernitana. Sabato, alle ore 20.45, si terrà la trasferta sul campo del Verona. L’assenza del portoghese è già certa, resta soltanto da vedere quanto tempo dovrà restare ai box.

L’ex Paris Saint Germain si è fermato a metà seduta e nella giornata odierna si sottoporrà ad una serie di esami strumentali, che consentiranno di fare luce sull’entità dell’infortunio. Lo staff medico, in particolare, teme che si tratti di una lesione: se confermato, il centrocampista rientrerebbe quindi dopo la sosta dovuta ai impegni delle Nazionali, saltando pure il successivo big-match con il Milan. In attesa di aggiornamenti, il mister originario di Setubal può comunque sorridere per l’acquisto dell’ex Bayer Leverkusen.

I giallorossi lo hanno preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, esaudendo così le richieste del tecnico lusitano che da tempo aveva esortato la dirigenza a rimpolpare il reparto offensivo. Nell’ultima stagione il 28enne ha fatto fatica a mettersi in luce, anche a causa di alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a saltare 10 partite: 33 le presenze complessive, “condite” da appena 4 gol ed altrettanti assist. Numeri che hanno spinto la dirigenza teutonica ad inserirlo nella lista dei sacrificabili e venderlo alla Roma.

Roma, ecco Azmoun: può arrivare anche Lukaku

Azmoun avrà modo di mettersi in mostra alla Roma, grazie anche alla notevole duttilità: di professione centravanti, all’occorrenza il classe 1995 può giocare anche nelle posizioni di seconda punta o ala destra nel tridente offensivo. Puntare forte su di lui al Fantacalcio, però, rischia di essere una scelta azzardata. Andrea Belotti, reduce dalla doppietta rifilata alla Salernitana, parte decisamente più avanti nelle gerarchie e non mollerà lo status di titolare tanto facilmente. La Roma, poi, ha intenzione di prendere pure Romelu Lukaku.

Il belga, fuori dai piani del tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino, vuole lasciare Londra e l’Inghilterra il prima possibile. Il Blues, pur di liberarsi di lui, sono pronti a farlo partire in prestito. Una formula molto gradita dal direttore generale Tiago Pinto il quale, nell’occasione, dovrà guardarsi dalla concorrenza della Juventus.