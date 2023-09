Inter, lo strano “caso” Frattesi e il nuovo arrivo di Klaassen

Quale sarà il ruolo di Frattesi nella nuova Inter di Simone Inzaghi? L’ex centrocampista del Sassuolo, dopo il recente ballottaggio con Mkhitaryan, dovrà fare i conti anche con l’arrivo di Klaassen

Ottimo impatto sul campionato da parte dell’Inter e occhi puntati sul proseguimento della stagione. A prescindere dagli addii di Skriniar, Dzeko e Lukaku, Inzaghi potrà contare su una rosa completa e ricca di qualità. Gli acquisti di Thuram, Arnautovic, Sanchez, Frattesi, Pavard, Carlos Augusto e Klaassen, permetteranno al tecnico nerazzurro di poter lavorare con massima serenità.

Una rosa lunga, competitiva e coperta in ogni reparto. Forse fin troppo? Di fatto, occhio alle prime difficoltà di Frattesi. L’ex centrocampista del Sassuolo, nelle prime due giornate, è stato escluso dall’undici titolare in favore di Mkhitaryan. Servirà tempo e pazienza per inserirsi nel nuovo contesto tattico interista, ma la sensazione è che nulla sarà certo e scontato.

Inzaghi ha ribadito la stima nei confronti del giovane centrocampista, ma è che chiaro che l’esperienza di Mkhitaryan, in questo momento, potrebbe offrire maggiori garanzie e certezze al tecnico nerazzurro. Detto questo, occhio anche all’arrivo di Klaassen, centrocampista centrale e trequartista, pronto a inserirsi prepotentemente nelle rotazioni del centrocampo interista.

Frattesi, Mkhitaryan e Klaassen: i nuovi ballottaggi di Inzaghi

L’ex centrocampista dell’Ajax, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe rappresentare una valida alternativa ai due interni di centrocampo, ma reciterà soprattutto la parte di vice Calhanoglu in cabina di regia. Per quel che riguarda il reparto offensivo, invece, Lautaro Martinez sarà l’assoluta certezza di Inzaghi, ma attenzione alla risalita di Arnautovic.

L’ex Bologna proverà a contendere una maglia da titolare a Thuram, anche se l’attaccante francese ha confermato il suo ottimo stato di forma e il grande lavoro offensivo nel cucire il gioco tra centrocampo e attacco. Occhio, però, al suo scarso feeling con il gol, aspetto che, alla lunga, potrebbe spingere Arnautovic verso una maglia da titolare in diverse occasioni. Per quel che riguarda Sanchez, invece, il cileno vestirà i panni di vice Lautaro.