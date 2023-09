Milan, che succede con Chukwuwze? Il nuovo piano di Pioli

Chukwueze fuori dall’undici titolare del Milan? L’esterno offensivo nigeriano, arrivato a Milano nelle ultime fasi del mercato, sembrerebbe essere scivolato fuori dai radar di Pioli: ma qual è la verità?

Nessuna bocciatura e nessuna esclusione definitiva. Come confermato dallo stesso Pioli, Chukwueze avrà modo di ritagliarsi il suo spazio passo dopo passo e con estrema calma. Arrivato a Milano nelle ultime fasi del mercato, l’ex Villareal avrà bisogno di tempo per scalare le gerarchie e trovare spazio con costanza nell’undici titolare di Pioli.

Velocità, uno contro uno e margini di crescita notevoli. A prescindere dalle straordinarie qualità di Chukwueze, Pulisic, per il momento, sarà confermato l’esterno destro titolare. Attenzione, però, a dare per “spacciato” l’ex Villareal, pronto a ritagliarsi una parte da protagonista già nel corso delle prossime settimane.

Pulisic e Chukwueze, come confermato da Pioli, potrebbero giocare anche insieme. L’americano potrebbe agire da esterno sinistro nel 4-3-3 o da trequartista in caso di 4-2-3-1. Quindi non è escluso che il tecnico del Milan possa valutare di schierare entrambe “le frecce”, contemporaneamente, nel corso della stagione.

Chukwueze, ma non solo: che fine ha fatto Adli?

Analizzata la situazione Chukwueze, occhio anche al profilo di Adli. Che fine ha fatto l’ex centrocampista del Bordeaux? Dopo l’ultima stagione trascorsa ai margini, il fantasista del Milan ha deciso di restare comunque in maglia rossonera. Dopo le prime tre partite di campionato, però, la sensazione è che il trend della passata stagione potrebbe essere riconfermato nuovamente.

Adli, dal canto suo, nonostante alcune offerte ricevute in estate, ha preferito restare al Milan per giocarsi le sue chance da titolare, o rappresentare una valida alternativa nel turnover rossonero. Qualità, visione di gioco e ottimo feeling con il gol: considerato il triplo impegno stagione del Milan, Adli proverà a giocarsi le sue chance nel corso della stagione. Occhio, però, al prossimo mercato di gennaio: non è escluso che il centrocampista rossonero possa decidere di andare via qualora non dovesse rappresentare neanche un’alternativa in chiave turnover.