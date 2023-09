Inzaghi, Inzaghi preoccupato per le condizioni di Sanchez: le ultime

In attesa del derby di sabato prossimo contro il Milan, in casa Inter c’è preoccupazione per le condizioni di Alexis Sanchez.

L’attesa di tutti è sicuramente rivolta verso l’esordio di Luciano Spalletti di questa sera come ct dell’Italia. Gli azzurri, infatti, scenderanno in campo contro la squadra che li ha eliminati ai play-off per staccare il pass per il Mondiale in Qatar, poi vinto dall’Argentina di Lionel, ovvero la Macedonia del Nord.

Al netto dell’importanza della gara dell’Italia, la quale è obbligata a vincere per continuare senza patemi il proprio percorso di qualificazione al prossimo Europeo, in molti sono già in ansia per il derby di sabato prossimo tra le due capoliste del campionato di Serie A: l’Inter di Simone Inzaghi ed il Milan di Stefano Pioli.

Le due milanesi, di fatto, sono state le assolute protagoniste di questo primo scorcio di stagione, e non solo dal punto di vista dei risultati. Sia l’Inter che il Milan, infatti, hanno fornito delle prestazioni davvero eccellenti, sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico che fisico. Tuttavia, in casa nerazzurra bisogna registrare un po’ di preoccupazione per le condizioni di Alexis Sanchez.

Inter, Sanchez potrebbe soffrire di una sospetta anemia: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo alcune notizie arrivate dal Cile, infatti, l’attaccante interista potrebbe soffrire di una sospetta anemia. Anche la stessa Inter sarebbe già a conoscenza delle precarie condizioni fisiche di Alexis Sanchez, visto che potrebbe aver predisposto sia degli accertamenti che una dieta specifica. Quest’ultima, di fatto, dovrebbe permettere al centravanti cileno di tornare subito a disposizione di Simone Inzaghi.

A causa di questi problemi, infatti, Sanchez è stato escluso dalla gara di qualificazione al prossimo Mondiale tra il suo Cile e l’Uruguay. Lo stesso Eduardo Berizzo, ct proprio della Nazionale cilena, aveva commentato così le condizioni del calciatore dell’Inter: “Alexis accusa una stanchezza, gli manca il fiato. Non riesce a rendere come vorrebbe. Speriamo che possa esserci per la sfida con la Colombia”.

La presenza di Alexis Sanchez, di fatto, non è per nulla certa neanche per la prossima gara del Cile, ovvero quella di mercoledì prossimo contro la Colombia. I tifosi dell’Inter, infatti, sperano che il cileno ritorni il prima possibile al meglio della condizione, visto che il suo ritorno è stato accolto positivamente da tutta la piazza interista.