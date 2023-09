Bonucci porta la Juve in tribunale, chiesto risarcimento danni ai bianconeri

L’ex difensore bianconero porta avanti l’azione legale prevista dall’accordo collettivo, ora la Juventus dovrà difendersi.

A pochi giorni dal primo scontro diretto della Juventus in campionato, i bianconeri sono travolti da due situazioni scomodissime per il club.

Sabato la Juventus affronterà la Lazio in quello che può essere considerato il primo scontro diretto. Con 7 punti in classifica, i bianconeri sono reduci dalla vittoria contro l’Empoli mentre la Lazio, con soli 3 punti, viene dalla straordinaria vittoria contro il Napoli. Vincere significherebbe, per la Juve, mettere i biancocelesti a sette punti di distanza. Perdere significherebbe dare il via ad una piccola fuga di una delle due milanesi impegnate, invece, nel derby.

E se nella giornata di ieri era arrivata la notizia della positività al test antidoping di Pogba, oggi ne è arrivata un’altra che scomoda ulteriormente la dirigenza bianconera. Si tratta di Leonardo Bonucci, che ha ufficialmente deciso di portare la Juventus in tribunale per chiedere un risarcimento danni al suo, ormai ex, club. Una battaglia giudiziaria che, se non fosse ormai chiaro, mette fine ad una storia legata 502 presenze.

Bonucci vuole un risarcimento: i dettagli e cosa farebbe con i soldi

Leonardo Bonucci continua la sua battaglia contro la Juventus. Il difensore, neo acquisto dell’Union Berlino, era stato escluso dal progetto bianconero già in estate. Messo fuori rosa, si era allenato da solo per quasi tutta la stagione calda.

Per questo motivo ha deciso che, tramite i suoi legali Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, citerà in giudizio la Juventus. Un’azione legale che di fatto porta avanti l’azione giudiziaria prevista dall’accordo collettivo. L’azione dei legali del calciatore consiste in una richiesta di risarcimento danni, dovuta alle condizioni inadeguate di allenamento e di preparazione messe a disposizione di Bonucci durante l’estate. La mancanza di adeguate condizioni di allenamento avrebbe creato al difensore danni d’immagine e di natura professionale.

Bonucci ha inoltre precisato che qualunque somma ricavata dall’azione legale sarà devoluta a due associazioni. La prima è Neuroland, un’associazione che sottile le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. La somma verrebbe inoltre devoluta anche a Live Onlus, un’associazione che mette all’asta materiali appartenuti agli sportivi per acquistare e donare defibrillatori e società e scuole.

Un matrimonio, quello tra Bonucci e la Juventus, finito male e destinare a finire sempre peggio.