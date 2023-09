Fantacalcio, da Lookman ad Osimhen: i 48 giocatori che disputeranno la Coppa d’Africa

Sono numerosi i giocatori della Serie A che, a gennaio, disputeranno la Coppa d’Africa: la lista completa in vista dell’asta del Fantacalcio.

​​Oggi, per molti appassionati di Fantacalcio, è il giorno in cui andrà in scena l’attesa asta: il momento, con tutta probabilità, più divertente dell’intera stagione. I top player a disposizione sono diminuiti rispetto alla scorsa stagione mentre risultano numerose le scommesse e le potenziali delusioni. Le insidie, quindi, non mancano. Ecco perché sarà fondamentale arrivare preparati nonché dotati della necessaria strategia da seguire. In questo articolo vi forniamo uno strumento in più, ovvero l’elenco dei calciatori che a gennaio abbandoneranno temporaneamente la Serie A per disputare la Coppa d’Africa.

Le possibili chiamate coinvolgeranno tutte le squadre del campionato ad eccezione dell’Inter, della Juventus e della Lazio. A rischiare il maggior numero di defezioni (6), come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sono la Salernitana e l’Udinese. I granata potrebbero dover rinunciare a Boulaye Dia, Nwankwo Simy, Lassana Coulibaly, Dylan Bronn, Jovane Cabral e Chukwubuikem Ikwuemesi. Tra i bianconeri, invece, gli indiziati a partire sono Enzo Ebosse, Hassane Kamara, Adam Masina, Kingsley Ehizibue, Isaac Success e Maduka Okoye. A quota 4 troviamo l’Empoli, il Frosinone ed il Torino.

Negli azzurri figurano Tyronne Ebuehi, Emmanuel Gyasi, Youssef Maleh ed Emmanuel Ekong mentre nella rosa ciociara i convocabili risultano essere Abdoulrahmane Harroui, Soufiane Bidaoui, Walid Cheddira e Mehdi Bourabia. Per quanto riguarda i granata, la lista comprende Koffi Djidji, Adrien Tameze, Yann Karamoh e Demba Seck. La manifestazione può complicare anche i piani del Cagliari, della Fiorentina e del Lecce. I sardi, ad esempio, perderanno Ibrahim Sulemana, Zito Luvumbo e Kingstone Mutandwa. Pesanti, poi, le assenze in casa viola (M’Bala Nzola, Alfred Duncan e Christian Kouamé) e in quella giallorossa (Hamza Rafia, Lameck Banda e Ahmed Touba).

Fantacalcio, l’elenco dei giocatori che disputeranno la Coppa d’Africa

Pure il Milan sarà interessato dalla Coppa d’Africa: a rispondere alle telefonate dei rispettivi Ct saranno Ismael Bennacer, Samuel Chukwueze e Yacine Adli. Poche, ma gravi, le possibili perdite subite dall’Atalanta, dal Napoli e dalla Roma. La Dea, infatti, ad inizio anno avrà un reparto offensivo sguarnito viste le probabili partenze di Ademola Lookman e di El Bilal Touré (qui la sua scheda personale).

Ancora più pesanti le assenze di André Zambo Anguissa e di Victor Osimineh tra le fila dei Campioni d’Italia, con i capitolini che faranno a meno dei nuovi acquisti Evan Ndicka ed Houssem Aouar. A lasciare l’Italia, infine, saranno Caleb Ekuban (Genoa); Jean-Daniel Akpa-Akpro e José Machín (Monza); Pedro Obiang (Sassuolo); Martin Hongla e Michael Folorunsho (Verona).