Inter, derby e vetta solitaria. Insegue la Juve, che rischio il Napoli

Nel ricco sabato di Serie A arrivano importantissime indicazioni. Inter e Juve sorridono ai danni di Milan e Lazio, pari Napoli.

Un sabato ricchissimo di Serie A, con ben due big match, quello tra Juventus e Lazio e il derby di Milano, e la partita dei campioni d’Italia in carica del Napoli. Presto per dare già giudizi, ma tre partite da cui sono emerse indicazioni importanti, con già qualche cosa messa in chiaro dal punto di vista del gioco e della classifica.

La cosa principale che ci lascia questo inizio di giornata è l’Inter a punteggio pieno. I nerazzurri dopo aver vinto le prime tre partite fanno loro anche il derby di Milano, battendo un Milan che fino ad oggi aveva anche lui vinto tutte le partite. L’indicazione più importante per Simone Inzaghi, e più problematica di riflesso per Stefano Pioli, è il netto bilancio nei derby a favore del primo. Anche oggi i nerazzurri hanno avuto la meglio, con un secco e senza alcun appello 5-1, trovando oltretutto un boost morale non indifferente in vista della Champions League.

Se non possiamo già parlare di mini-fuga dell’Inter è però merito, o colpa, della Juventus. Dopo il mezzo passo falso contro il Bologna, i bianconeri tornano ricaricati dalla pausa nazionali. A farne le spese la Lazio dell’ex tecnico Maurizio Sarri che, dopo aver vinto contro i campioni in carica del Napoli, impatta nella terza sconfitta su quattro gare. Per i biancocelesti nessuna svolta tanto attesa dopo la vittoria al Maradona.

Napoli, prima il buio poi la panchina la riprende

A proposito di Napoli. Gli azzurri di Rudi Garcia rischiano il secondo ko consecutivo. Contro il Genoa i partenopei vanno sotto due volte, faticano per larghi tratti del match, poi nella seconda parte della ripresa, Raspadori e Politano, entrati dalla panchina, riescono quantomeno a limitare i danni e consentire al Napoli di tornare da Genoa con un pareggio. Gli azzurri però scivolano a 5 punti di distacco dall’Inter capolista. Non certo il biglietto da visita migliore in vista della prima in Champions League.

In attesa che si completi la giornata con gli altri match, ecco la classifica dopo gli anticipi della 4a giornata: Inter 12*, Juventus 10*, Milan 9*, Napoli 7*, Lecce 7, Atalanta 6, Verona 6, Fiorentina 4, Bologna 4, Frosinone 4, Torino 4, Genoa 4*, Sassuolo 3, Monza 3, Lazio 3*, Salernitana 2, Udinese 2, Roma 1, Cagliari 1, Empoli 0.

* una partita in più.