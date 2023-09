Juventus, i tifosi sono certi: Gatti è il nuovo Chiellini per tre motivi

Gatti erede di Chiellini: è questo ciò che sognano i tifosi della Juventus in vista del presente, ma soprattutto in chiave futura. L’ex Frosinone continua a convincere partita dopo partita

Grinta, forza, fisica e temperamento: sono queste le prime caratteristiche di Federico Gatti, le quali ricordano decisamente quelle di Giorgio Chiellini. Un paragone prematuro, scomodo e momentaneamente inappropriato, ma i tifosi della Juventus hanno già scelto il nuovo centrale difensivo del futuro.

Prestazione maiuscola anche contro la Lazio: lavoro d’anticipo, marcatura serrata e fase di impostazione decisamente positiva. Allegri ha scelto definitivamente di affidarsi a Gatti come nuovo centrale destro, traslocando Danilo sul centro-sinistra e bocciando Alex Sandro dall’undici titolare bianconero. Perchè i tifosi juventini hanno individuato in Gatti l’erede dell’ex capitano?

La prima caratteristica associabile è quella della grinta. Gatti fa del temperamento la sua dote migliore. Cattiveria agonistica, irruenza e marcatura “vecchio stampo”. Un atteggiamento che ha rapito totalmente il cuore dei supporters bianconeri. Occhio, però, ad alcuni aspetti: Gatti dovrà crescere ancora tantissimo dal punto di vista tattico e nella costruzione del gioco dal basso, caratteristiche sulle quali l’ex Frosinone continua a lavorare giorno dopo giorno.

Gatti erede di Chiellini: piedi più aggraziati?

Un’altra caratteristica simile a quella dell’ex bandiera bianconera è l’abilità negli inserimenti sui calci piazzati. Gatti, come l’ex capitano della Nazionale, infatti, ama rendersi pericoloso su calci d’angolo e situazioni di palla inattiva. L’ex Frosinone, da questo punto di vista, potrebbe addirittura superare Chiellini. Infine, l’ultimo aspetto in comune potrebbe essere quello dei piedi poco aggraziati.

Non è un mistero che l’ex numero 3 della Juventus non facesse della tecnica individuale la sua arma migliore. Stesso discorso per Gatti, anche se, come confermato già nella passata stagione, e come intravisto in questo inizio di stagione, il numero 4 bianconero sembrerebbe essere superiore a Chiellini nella conduzione della palla, nel fraseggio con i centrocampisti e nelle “discese” palla al piede per rompere la prima linea avversaria. Un paragone scomodo e ai nastri di partenza, ma i tifosi hanno già etichettato Gatti come nuovo Chiellini.