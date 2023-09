“Garcia sta smontando il Napoli”: l’analisi di Di Canio è chiarissima

Paolo Di Canio ha analizzato il difficilissimo momento del Napoli, reduce da un punto nelle ultime due partite contro Lazio e Genoa

Il Napoli ha pareggiato sabato scorso contro il Genoa a Marassi 2-2. Un pareggio che sa molto di sconfitta, soprattutto per la brutta prestazione dei partenopei per oltre 70′. Il primo tiro in porta della squadra di Rudi Garcia, infatti, è arrivato al 72′ con Khvicha Kvaratskhelia, tra l’altro sostituito a pochi minuti dalla fine in favore di Alessio Zerbin, scatenando la reazione del georgiano ripreso dalle telecamere. Soltanto due grandissimi gol di Raspadori e Politano hanno evitato la sconfitta al Napoli.

Proprio del brutto momento che stanno attraversando i partenopei ha parlato Paolo Di Canio, ex calciatore e oggi opinionista. Si è soffermato soprattutto sull’operato di Rudi Garcia e sul mercato della scorsa estate, che ha visto andare via Min-Jae Kim ed essere sostituito da Juan Jesus e Natan.

Una scelta che sta facendo molto male al campionato del Napoli, con sette punti in quattro partite e un -5 dall’Inter capolista che fa tanto rumore. Domani ci sarà la sfida al Braga, che può servire a dare un po’ più tranquillità a una squadra che con Spalletti, la scorsa stagione, ha fatto benissimo.

Napoli, l’analisi durissima di Di Canio

Di seguito, le parole di Di Canio ai microfoni de ‘Il Messaggero’: “Il Napoli è una squadra speciale, che Garcia sta rapidamente smontando. Ha attaccato Osimhen dopo un mancato recupero a Frosinone e una doppietta, mentre a Genova ha fatto infuriare Kvaratskhelia”.

Poi prosegue: “Che errore di Juan Jesus. L’errore è stato fatto dallo scouting, dopo che è andato via Kim non si può puntare su un giovane brasiliano (Natan, ndr) e su uno mandato via da tutti. I soldi c’erano e dovevano essere investiti. Il Napoli si è spento e nel calcio chi si ferma è perduto”.

Parole chiare, che dimostrano quanto il Napoli abbia scelto male come impostare questa stagione. Secondo Di Canio, Garcia sta smontando le ambizioni del Napoli, anche con scelte comunicative non all’altezza della situazione. Ci sono stati dei problemi prima con Osimhen e poi con Kvara, senza dimenticare la scelta del difensore centrale.

Natan nelle prime quattro partite della stagione del Napoli, ha collezionato zero minuti. Garcia ha sempre puntato su Juan Jesus e a Genova ha messo in panchina Rrahmani per farlo riposare in vista della Champions League, schierando Ostigard, perché l’ex Bragantino non è ancora pronto.