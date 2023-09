Infortunati Roma, le novità su Pellegrini, Smalling e Aouar

Tengono banco gli infortunati in casa Roma. Infermeria ancora affollata, ma Mourinho, dopo aver riabbracciato Renato Sanches, spera di poter recuperare anche Pellegrini, Smalling e Aouar

Buone notizie dall’infermeria giallorossa dopo il recente recupero di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese sembrerebbe aver risposto positivamente ai 45 minuti disputati contro l’Empoli, e Mourinho potrà contare sul suo recupero totale già dalle prossime partite di campionato. L’ex PSG, però, verrà gestito con calma senza alcun tipo di forzatura.

Punto interrogativo sulle condizioni di Pellegrini. Il capitano giallorosso non ha ancora smaltito il problema muscolare accusato in Nazionale e, salvo clamorosi colpi di scena, sarà costretto ad alzare bandiera bianca anche nella prossima sfida di campionato contro il Torino, match valido per la 5^ giornata di Serie A. Lo staff medico giallorosso proverà a recuperare il capitano, ma anche in questo caso non ci sarà nessuna corsa contro il tempo per evitare potenziali ricadute.

Trapela ottimismo per il recupero di Smalling, assente nella sfida contro l’Empoli, e pronto a tornare a disposizione contro il Torino. Il centrale difensivo inglese verrà valutato dallo staff medico nel corso dei prossimi giorni, e anche in questo caso non verranno presi rischi inutili. In caso di nuovo forfait, Mourinho si affiderà a Ndicka.

Infortunati Roma, le novità su Aouar: trapela ottimismo

Cresce l’ottimismo anche per quel che riguarda il recupero di Aouar. Il centrocampista algerino, assente nell’ultima sfida contro l’Empoli a scopo precauzionale, potrebbe tornare a completa disposizione di Mourinho in occasione del match contro il Torino. Risentimento muscolare ormai superato e semaforo verde ormai imminente.

Mourinho potrebbe puntare sull’ex Lione a gara in corso. Difficilmente il tecnico portoghese deciderà di affidarsi ad Aouar dal primo minuto, soprattutto per cercare di evitare possibili ricadute. Il fantasista algerino, quindi, potrebbe subentrare in campo nel corso della ripresa per cercare di riacquistare il ritmo partita. L’ex Lione, come confermato da Mourinho nei giorni scorsi, aveva già smaltito l’affaticamento muscolare, ma lo staff medico della Roma ha preferito non forzare il suo ritorno contro l’Empoli per evitare potenziali problematiche.