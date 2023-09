Sassuolo-Juventus, Allegri pensa alla doppia novità

Tutto pronto per la sfida tra Sassuolo-Juventus, match valido per la 5^ giornata di Serie A. Bianconeri chiamati alla prova del nove per confermare l’ottimo inizio di stagione e per mantenere le prime posizioni di classifica

Sorride Allegri, nessun allarme per quel che riguarda Rabiot in vista della sfida della 5^ giornata contro il Sassuolo. Il centrocampista francese ha rimediato solamente una forte contusione durante l’ultimo allenamento. L’ex PSG, quindi, sarà regolarmente a disposizione in vista della sfida contro i neroverdi.

Il tecnico bianconero si affiderà al solito 3-5-2, ma occhio alle possibili novità considerando anche l’imminente turno infrasettimanale. Perin potrebbe scendere in campo in una nelle due sfide ravvicinate, ma la sensazione è che per il match contro il Sassuolo sarà confermato Szczesny. In difesa ancora spazio per Gatti, complice anche il recente infortunio di Alex Sandro. Il terzino brasiliano sarà sottoposto agli esami strumentali del caso.

Gli unici dubbi di Allegri saranno legati agli esterni di centrocampo e al ruolo di mezz’ala destra. Sulla destra ballottaggio aperto tra Weah e Mckennie, con il primo in vantaggio sul secondo. Per il ruolo di interno destro, invece, Miretti potrebbe spuntarla su Fagioli. Allegri scioglierà dubbi e riserve solamente dopo l’ultimo allenamento di rifinitura.

Sassuolo-Juventus, ballottaggio anche sulla sinistra?

Non è escluso che Allegri possa confermare anche il solito ballottaggio sulla sinistra, anche se Kostic, per il momento, sembrerebbe aver superato Cambiaso quasi definitivamente. Tuttavia gli imminenti impegni ravvicinati potrebbero riaprire il ballottaggio tra i due. La sensazione è che Kostic partirà titolare nella 5^ giornata, Cambiaso nel turno infrasettimanale della 6^ giornata, o viceversa.

Nessun dubbio in attacco: Allegri confermerà il tandem offensivo composto da Chiesa e Vlahovic. Milik e Kean potrebbero trovare spazio nel match del turno infrasettimanale. Di seguito le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus, match valido per il 5° turno di Serie A.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Mckennie/Weah, Fagioli/Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic/Cambiaso; Chiesa, Vlahovic