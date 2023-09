Juventus-Lazio, le decisioni su Chiesa, Guendouzi e Kostic

Tutto pronto per la sfida tra Juventus-Lazio, match valido per la 4^ giornata di Serie A. Ancora qualche dubbio da sciogliere per Allegri, un solo ballottaggio per Sarri

La Serie A si prepara a entrare nel vivo dopo la pausa Nazionali. Juventus a caccia di conferme dopo due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate di campionato. Lazio chiamata alla prova del nove per mettere da parte una partenza decisamente deludente sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello dei risultati.

Qualche dubbio di formazione per Allegri, il quale confermerà tassativamente il 3-5-2, ma dovrà sciogliere alcune riserve e ballottaggi. Chiesa ha totalmente recuperato dal recente acciacco muscolare e, salvo clamorosi colpi di scena partirà titolare. Il tecnico bianconero scioglierà le ultime riserve nel corso dell’ultimo allenamento di rifinitura.

Da valutare anche il solito testa a testa tra Kostic e Cambiaso sulla fascia sinistra. Il serbo potrebbe insidiare totalmente l’attuale titolarità dell’ex Bologna, ma non è escluso che Allegri, per il momento, confermi Cambiaso come prima scelta. Anche in questo caso, gli ultimi dubbi verranno sciolti nel corso degli ultimi allenamenti. Per quel che riguarda Gatti-Alex Sandro, invece, l’ex Frosinone ha smaltito alcune noie muscolari e potrebbe partire dal primo minuto al fianco di Danilo e Bremer.

Juventus-Lazio, Sarri e la scelta su Guendouzi

Punto interrogativo anche in casa Lazio. Sarri dovrà sciogliere le riserve sul ballottaggio Kamada-Guendouzi. Il centrocampista giapponese resta in netto vantaggio sull’ex Marsiglia, ma non è escluso che il tecnico della Lazio possa decidere di adattare il centrocampista francese nel ruolo di regista al posto di Cataldi.

Situazione da monitorare attentamente, anche se, per il momento, la sensazione è che Cataldi sarà confermato in cabina di regia con Guendouzi prima alternativa dalla panchina. Di seguito le probabili formazione di Juventus-Lazio, match valido per la 4^ giornata di Serie A:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli/Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso/Kostic; Chiesa, Vlahovic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi/Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni