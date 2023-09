Milan-Verona, la rivoluzione di Pioli: nuovo modulo e novità

Tutto pronto per la sfida tra Milan-Verona, match valido per la 5^ giornata di Serie A. Pioli potrebbe sorprendere tutti con un cambio modulo e un ampio turnover. Occhio alle novità dell’ultim’ora

Possibile cambio modulo e ampio turnover. Pioli è pronto a rivoluzionare il Milan in vista della 5^ giornata di campionato. Il tecnico rossonero potrebbe affidarsi al 3-4-3 con Florenzi pronto a concedere un turno di riposo a Theo Hernandez, quest’ultimo apparso leggermente acciaccato nelle ultime ore. Occhio anche alla rivoluzione offensiva. Giroud dovrebbe partire comunque dal primo minuto, mentre Leao potrebbe rifiatare e concedere spazio a Okafor.

Pioli scioglierà dubbi e riserve nel corso delle prossime ore, ma il 3-4-3 è pronto a concretizzarsi in maniera definitiva. Attenzione anche alle possibili novità sulla fascia destra. Musah potrebbe essere schierato nel ruolo di esterno destro a tutta fascia, con Reijnders e Krunic centrali di centrocampo e Florenzi a sinistra. Pulisic, salvo clamorosi colpi di scena, sarà preferito a Chukwueze sulla fascia destra.

Pochi dubbi su Giroud. Come detto, infatti, Pioli ha confermato il centravanti francese anche in vista della prossima gara, soprattutto considerando le condizioni precarie di Jovic. L’ex Fiorentina, infatti, non ha ancora i novanta minuti sulle gambe e difficilmente partirà titolare nel match contro il Verona.

Milan-Verona, il nuovo modulo di Pioli

Il nuovo modulo del Milan potrebbe consentire a Pioli di organizzare meglio la fase difensiva e avere maggiore copertura anche sugli esterni. Florenzi, come detto, potrebbe agire da terzino sinistro a tutta fascia, mentre Musah potrebbe essere adattato nel ruolo di esterno destro.

Non è escluso che l’ex Valencia possa prendere il posto di Krunic in mezzo al campo con Calabria confermato terzino sulla destra. Poche novità in casa Verona: Baroni si affiderà al soluto 3-4-2-1 con Bonazzoli unica punta. Di seguito le probabili formazioni della sfida tra Milan-Verona:

MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Reijnder, Krunic, Florenzi; Pulisic, Giroud, Okafor. Allenatore: Stefano Pioli.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Mboula/Folorunsho; Bonazzoli