Milan: ansia Krunic, le novità su Maignan e il “caso” Chukwueze

Punto interrogativo sulle condizioni di Krunic, il quale ha abbandonato il campo nel corso della sfida tra Milan-Verona. Il centrocampista sarrà sottoposto agli esami per capire l’entità del suo ko

Brutte notizie per Pioli, il quale potrebbe fare a meno di Krunic in vista delle prossime sfide di campionato e Champions League. Il centrocampista rossonero, infatti, ha accusato un problema muscolare durante la sfida tra Milan-Verona. Situazione da valutare nel corso dei prossimi giorni, ma non trapela grandissimo ottimismo. Pioli spera di poter riavere il centrocampista il prima possibile e che gli esami non evidenzino lesioni.

Con lo stop di Krunic, Pioli potrebbe adattare Reijnders nel ruolo di centrale di centrocampo con l’inserimento di Musah come interno sinistro. Situazione da monitorare nel corso dei prossimi giorni, ma la sensazione è che il tecnico rossonero abbia già in mente il piano b per sopperire all’assenza del suo centrocampista.

Detto questo, massima attenzione anche ad alcune novità in difesa e attacco. La sfida contro il Verona ha confermato il potenziale cambio modulo da parte di Pioli, con un nuovo 3-4-3 mascherato da 4-3-3, ma figlio delle assenze di Theo Hernandez e Calabria. Difficilmente il tecnico rossonero confermerà lo stesso modulo con il ritorno dei due terzini titolari.

Infortunio Krunic e le novità su Maignan

Non solo Krunic, occhio anche alle condizioni di Maignan. Il portiere rossonero, salvo clamorosi colpi di scena potrebbe tornare a disposizione dopo il turno infrasettimanale. Nessuna corsa contro il tempo e nessuna forzatura. L’estremo difensore francese potrebbe rispondere presente in vista della seconda giornata di Champions League.

Tornando al discorso tattico, invece, giusto focalizzarsi anche sul tridente offensivo. Jovic, non ancora al meglio, per il momento vestirà i panni di vice-Giroud solamente in maniera marginale nell’ultima mezz’ora di gioco. Okafor, invece, potrebbe sostituire Leao già dalla prossima sfida del turno infrasettimanale. Punto interrogativo su Chukwueze, il quale continua a recitare un ruolo decisamente marginale nelle idee tattiche di Pioli. L’esterno nigeriano, infatti, non è subentrato in campo nella sfida contro il Verona. Il tecnico rossonero ha preferito sostituire Pulisic con Pobega, modificando leggermente l’assetto tattico del Milan. Chukwueze potrebbe rappresentare già un caso? Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.