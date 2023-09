Cagliari, allarme attacco e classifica: ecco quando torna Lapadula

Suona l’allarme in casa Cagliari dopo la brutta sconfitta rimediata nella sfida contro l’Atalanta. Due punti in classifica per gli uomini di Ranieri e occhio ai tempi di recupero di Lapadula

Il Cagliari cade a Bergamo contro l’Atalanta e inguaia la classifica in vista del proseguimento della stagione. Due soli punti per gli uomini di Ranieri, il quale promuoverà a smuovere la situazione per cercare di smuovere squadra e ambiente. Attacco sterile e vulnerabilità difensiva. I rossoblù dovranno cercare di invertire immediatamente la rotta per cercare di cambiare marcia immediatamente.

Detto questo, la sensazione è che Ranieri si affiderà al ritorno in campo di Lapadula. Il bomber rossoblù potrebbe far ritorno a metà novembre. Questa la migliore delle ipotesi. Tempi di recupero da valutare con calma nel corso delle prossime settimane, ma non trapela grandissimo ottimismo per un ritorno anticipato. Ranieri, per il momento, dovrà affidarsi al quartetto composto da Luvumbo, Petagna, Pavoletti e Shomurodov.

Occhio anche alle condizioni fisiche di Petagna, in ritardo di condizione e reduce da un leggero infortunio che ha obbligato l’ex Monza a uno stop di circa due settimane. Ranieri potrà contare nuovamente su di lui già dalla prossima sfida dopo un piccolo scampo di partita già assaporato contro l’Atalanta.

Cagliari: emergenza attacco, ma mancano i gol dei centrocampisti

Indice puntato sull’attacco, ma manca l’apporto di gol anche dai centrocampisti. Ranieri dovrà cercare di smuovere la situazione per aumentare la pericolosità offensiva a 360°. Il ritorno di Mancosu, da questo punto di vista, potrebbe permettere agli isolani di aumentare fantasia e predisposizione offensiva.

Il tecnico rossoblù mischierà le carte e non è escluso che l’ex Lecce possa rappresentare una mossa a sorpresa in vista delle prossime giornate. Non solo: Ranieri si aspetta un impatto in zona gol anche da parte di Nandez, Sulemana e Makoumbou, apparsi decisamente compassati in questo inizio di stagione. Detto questo, il Cagliari dovrà cercare di cambiare marcia in maniera immediata per evitare di essere risucchiato definitivamente nella lotta retrocessione per il resto della stagione.