Cagliari-Milan, le scelte di Pioli e la decisione su Leao e Giroud

Cagliari-Milan potrebbe rappresentare la partita della svolta per i padroni di casa, o quella della rinascita definitiva da parte degli uomini di Pioli dopo la sconfitta nel derby e la recente vittoria contro il Verona

Quali saranno le scelte di Pioli in vista della 6^ giornata di campionato? Il tecnico rossonero potrebbe affidarsi a un abbondante turnover in vista della sfida contro il Cagliari. Occhio alla titolarità di Giroud e Leao, non è escluso che uno dei due possa rifiatare in vista della prossima sfida di campionato e successivi impegni in Champions League. La sensazione è che Pioli possa affidarsi a Jovic dal primo minuto al posto del centravanti francese, mentre Leao potrebbe tirare il fiato nel corso della ripresa.

Non è da escludere la possibile doppia esclusione di Leao-Giroud, con Pulisic, Chukwueze e Okafor pronti a giocarsi due maglie per tre nel ruolo di esterni offensivi. Pioli non potrà contare su Calabria: il terzino rossonero alzerà ancora bandiera bianca. Stop anche per Krunic: gli esami del centrocampisti hanno evidenziato una lesione muscolare che obbligherà il centrocampista a uno stop di almeno 20 giorni.

Come cambierà il centrocampo del Milan? Pioli potrebbe confermare il 3-4-3 e schierare Florenzi o Musah a tutta fascia nel ruolo di esterno destro. A sinistra farà ritorno Theo Hernandez, mentre in mezzo al campo agiranno Reijnders e Loftus-Cheek.

Cagliari-Milan, probabili formazioni e i dubbi di Pioli

Buone notizie sul fronte Maignan. Il portiere rossonero ha recuperato, si è allenato con i compagni e potrebbe partire titolare già dalla sfida contro il Cagliari. Pioli prenderà la sua decisione definitiva solamente dopo l’ultimo allenamento di rifinitura. Anche in questo caso non verrà corso alcun tipo di rischio.

Per quel che riguarda il ballottaggio sugli esterni, la sensazione è che Chukwueze potrebbe insidiare concretamente la titolarità di uno tra Pulisic e Leao, con l’esterno nigeriano pronto a candidarsi per una maglia da titolare. Di seguito le probabili formazione di Cagliari-Milan, match valido per la 6^ giornata di Serie A:

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello/Azzi; Petagna/Shomurodov, Luvumbo

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic/Chukwueze, Jovic, Leao/Okafor