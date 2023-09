Milan, da Maignan a Loftus Cheek: la situazione infortunati

Tengono banco gli infortunati in casa Milan. Buone notizie per quel che riguarda Loftus Cheek: il centrocampista rossonero ha accusato solamente crampi durante la sfida contro il Newcastle

Buone notizie dall’infermeria per Pioli. Sorride il tecnico rossonero, il quale potrà contare sull’immediato recupero di Loftus Cheek. Solo crampi per l’ex centrocampista del Chelsea, pronto a tornare immediatamente a disposizione in vista della sfida della 5^ giornata contro il Verona. Situazione da monitorare per Maignan: escluse lesioni, ma il portiere francese difficilmente sarà subito a disposizione.

Le condizioni del portiere francese verranno valutate con calma nel corso dei prossimi allenamenti, ma salvo clamorose sorprese, Maignan salterà la prossima sfida di campionato lasciando il posto a Sportiello. Come detto, bisognerà attendere il verdetto da parte dello staff medico rossonero. Non è escluso un recupero lampo.

Escluse lesioni, ma l’affaticamento muscolare sarà monitorato con estrema cautela per evitare possibili ricadute. Da valutare anche le condizioni di Calabria, anche se il terzino rossonero non preoccupa in vista della prossima giornata. Per il resto, Pioli potrà contare sulla formazione tipo, ma dovrà sciogliere alcuni ballottaggi. Occhio al solito duello sulla destra tra Pulisic e Chukwueze, con l’americano in leggero vantaggio sull’esterno offensivo nigeriano.

Infortunati Milan, le ultimissime in vista del Verona

Situazione infortunati piuttosto serena, ma attenzione ai possibili ballottaggi in vista della 5^ giornata. Come accennato, Pulisic resta in vantaggio su Chukwueze, mentre a centrocampo Loftus Cheek, non al meglio, potrebbe lasciare spazio a Musah dal primo minuto.

In attacco avanza la candidatura di Jovic, mentre Giroud potrebbe partire dalla panchina prima di tornare titolare nel turno infrasettimanale della 6^ giornata. Da valutare anche Leao: anche in questo caso non è escluso che Pioli possa concedergli un turno di riposto in vista dei diversi impegni ravvicinati. Pronto Okafor. Di seguito le probabili formazioni di Milan-Verona, match valido per la 5^ giornata di Serie A:

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek/Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic/Chukwueze, Giroud/Jovic, Leao/Okafor

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Mboula; Bonazzoli