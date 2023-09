Genoa-Roma, le scelte di Mourinho e la decisione su Smalling

Tutto pronto per la sfida tra Genoa-Roma, match valido per la 6^ giornata di Serie A. Giallorossi a caccia della vittoria dopo il pareggio contro il Torino. Mourinho dovrà fare i conti con diversi infortunati

La Roma si prepara a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di smuovere la classifica in maniera definitiva e cambiare marcia in vista del proseguimento della stagione. Mourinho è pronto alla sfida del Marassi, ma attenzione ad alcuni allarmi dall’infermeria. Salvo clamorosi colpi di scena, Smalling sarà costretto ad alzare ancora bandiera bianca. Il centrale inglese potrebbe tornare in campo per la sfida della 7^ giornata dopo il turno infrasettimanale.

Da valutare anche le condizioni di Renato Sanches, il quale potrebbe tornare nell’elenco dei convocati in vista dell’8^ o 9^ giornata di campionato. Buone notizie, invece, sul fronte Aouar e Pellegrini. I due centrocampisti hanno recuperato già dalla scorsa giornata di campionato, ma Mourinho li gestirà con calma e discrezioni per evitare possibili ricadute e recuperi troppo affrettati. Contro il Genoa non è escluso che il tecnico portoghese possa pensare a una staffetta tra i due.

Possibili novità sugli esterni. Karsdorp e Zalewski potrebbero insidiare la titolarità di Kristensen e Spinazzola. Mourinho scioglierà le riserve nell’ultima rifinitura pre-gara. Nessun dubbio in attacco: spazio alla coppia Dybala-Lukaku, con Belotti pronto a subentrare.

Genoa-Roma, probabili formazioni: le novità di Mourinho

Difficilmente Mourinho rinuncerà alla sua coppia offensiva titolare. Dybala affiancherà Lukaku in attacco, ma la sensazione è che i due attaccanti potrebbero restare in campo per circa 60′-70′ minuti per poi lasciare spazio a Belotti, Pellegrini o El Shaarawy. Mourinho vorrà gestire al meglio le energie per evitare possibili guai fisici e muscolari.

Detto questo, occhio anche ai padroni di casa. Gilardino confermerà il solito 4-4-2, con Retegui pronto a finalizzare il gioco rossoblù. Dubbio a centrocampo: Malinovskyi potrebbe insidiare la titolarità di Strootman, mentre Messias, ormai recuperato, partirà dalla panchina. Le probabili formazioni di Genoa-Roma, match valido per la 6^ giornata di Serie A.

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Badelj, Strootman/Malinovskyi, Frendrup; Gudmundsson, Retegui

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Paredes, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukaku